El castillo de Gibralfaro acogerá el sábado 17 de septiembre la novena edición del concierto Oracle Rocks!, que se celebra a beneficio de la ONGD Pozos sin Fronteras, que realiza proyectos relacionados con el agua en países como Burkina Faso, Etiopía, Togo o Bolivia. El concierto llevado a cabo por trabajadores de la compañía Oracle, con sede en el Málaga Tech Park (PTA), tendrá lugar las 20.30 horas. El Castillo de Gibralfaro ha sido cedido para la ocasión por el Ayuntamiento de Málaga.

En esta edición, además de la participación de Oracle Rock Band, se contará con la Escuela de Canto Alba Bermejo, Me siento extraña y The Jam and the J27.

Las entradas, a 25 euros, incluyen una copa o dos cervezas. Los menores de 16 años de edad inclusive podrán acceder por 15 euros y su entrada incluye un refresco. La forma de adquirirlas es a través de la plataforma entradium.com a través de este enlace y en distintos establecimientos. En concreto, se pueden comprar en el Centro histórico (Restaurante Madeinterranean, plaza de Uncibay), Malagueta (Copicentro de paseo de Reding), Cerrado de Calderón (UMMO, en el Multicentro de Cerrado de Calderón) y El Palo (Heladería Santa Gema, en Echeverría).

Todos los fondos recaudados irán destinados a proyectos de cooperación internacional al desarrollo de Pozos sin Fronteras. El impacto de estas acciones incide directamente en la lucha contra la pobreza extrema, pues reduce los indicadores de mortalidad por enfermedades provocadas a causa de la ingesta de agua en mal estado, a la vez que mejora enormemente los parámetros nutricionales de los beneficiarios, al estar incorporando a sus dietas hortalizas procedentes de cultivos ecológicos, carne y huevos.

Pozos sin Fronteras organiza actividades durante el año para la obtención de fondos de cara a la exigente y costosa labor de acercar un recurso como el agua, tan común en el primer mundo, a países subdesarrollados y en vías de desarrollo, en donde el líquido elemento se convierte en "un lujo de difícil alcance".

A través de la organización de estos eventos, además, Pozos sin Fronteras quiere concienciar al tejido social y empresarial de Málaga y su provincia sobre la necesidad de "aportar su gota de agua" para la cooperación al desarrollo en las comunidades menos favorecidas.