Los vecinos de Huelin estudian denunciar al Ayuntamiento de Málaga por su "inacción" contra el problema del ruido

Ha pasado una semana desde que los vecinos del barrio de Huelin se reunieran con el Ayuntamiento de Málaga para tratar de buscar una solución al problema del ruido que les impide el descanso a los residentes de las calles Tomás Echeverría y Río Rocío.

Desde entonces, la plataforma Stop Ruidos Huelin aseguran que la situación ha cambiado "poco por no decir nada". Su portavoz, José Luis Rueda, explica que algunos hosteleros han retirado algunas mesas y sillas pero, aún así, la "invasión" de la vía pública continúa.

Por ello, desde la plataforma aseguran que están estudiando llevar al Ayuntamiento de Málaga a los tribunales por la vía penal ya que consideran, según Rueda, que "está haciendo una dejación de sus funciones, que es cumplir la legalidad".

"Esa dejación de funciones está perjudicando la salud de los vecinos, que son cada día más los que están protestando. No podemos dormir. Yo no tengo por qué esperar hasta las 3 y media, cuatro de la mañana para poder dormir cuando a las siete en punto me llega ya todos los días el camión de recogida de basura, que el camión lo entiendo", añade el portavoz del movimiento vecinal. "Desde nuestro punto de vista al alcalde se le ha quedado pequeño ya el centro con los bares y ahora se están expandiendo hacia los barrios. Nosotros afortundamente estamos cerca del centro y cada día es más imposible vivir".

Sobre la reunión del pasado lunes, Rueda recuerda que se expusieron cuatro peticiones al concejal del distrito Carretera de Cádiz, Luis Verde, en un documento que, aseguran, se negó a recoger por escrito.

Esas peticiones son que se cumpla con lo acordado en la Comisión de Sostenibilidad del 20 de julio de 2020, aprobados por unanimidad de los miembros, que se inicien los trámites para declarar estas dos calles como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) y que se cumpla con la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la vía Pública, y "muy especialmente la vigilancia de la instalación de mesas y sillas por parte de los bares existentes".

Asimismo, también se solicitó que el bulevard central de la calle Tomás Echeverría esté dedicado en exclusiva al disfrute de los vecinos y que en el caso de que "excepcionalmente se quiera dar un uso diferente al que ha sido destinado [...] se necesitará la aprobación de ellas para su autorización" a las asociaciones de vecinos Parque del Mar y Torrijos y de los representantes vecinales de las Urbanizaciones de Echeverría de Huelin.

"Nosotros no tenemos nada en contra de ningún comercio, de ningún bar. Donde más consumo es debajo de mi casa, lo que no podemos es permitir el abuso totalmente exagerado que están haciendo de la vía pública", ha concluido José Luis Rueda.