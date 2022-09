Málaga continúa en el foco de las grandes empresas como ciudad ideal para el emplazamiento de sus nuevas sedes o negocios. Es el caso de Sogeti España, la división tecnológica de la corporación multinacional francesa Capgemini, especializada en servicios y soluciones de tecnología.

En mayo de 2022, la consultora Capgemini ya inauguró en Málaga Tech Park (PTA) un centro especializado en ciberseguridad y otro en servicios en la nube. Este otoño será el turno de Sogeti, que abrirá su cuarta oficina española (cuentan con una en Madrid, Barcelona y Murcia) a finales de octubre o principios de noviembre en el PTA. «Esperamos que para 2024 hayamos generado en torno a 150 empleos», asegura José Luis Antón, responsable de Sogeti España, quien también revela que la oficina arrancaría con 15 trabajadores, con el objetivo de convertirlos en 25 para finales de 2022.

«En Sogeti España nos dedicamos a transformar digitalmente el negocio de nuestros clientes, aplicando nuestros conocimientos en testing y calidad de software, así como potenciando las soluciones que ofrece el mundo Microsoft», explica José Luis Antón. El objetivo final es ayudar a mejorar el proceso de desarrollo de software con el fin de reducir los costes. «Y eso es lo que queremos traer a Málaga», añadió.

No es ninguna casualidad que Málaga haya sido seleccionada como la ciudad donde ubicar la nueva oficina de esta empresa internacional. «Hemos hecho varios estudios, analizando el tema de las comunicaciones, la oferta formativa y la actividad del parque tecnológico, y hemos comprobado el potencial de negocio que tiene Málaga y Andalucía como región», puntualiza Antón.

«Para ello, en octubre comenzará también nuestro techcamp, un programa formativo, de unos tres meses de duración, que se dedica a generar profesionales en lo que nosotros somos expertos», destaca Antón. En cuanto al perfil que buscan, desean combinar a gente joven, con estudios en ingeniería de software, con personas que no hayan tenido la posibilidad de formarse y quieran reinsertarse profesionalmente en el ámbito del testing. No obstante, según el responsable de Sogeti España, aunque lo más óptimo sería contar con personas con estudios de ingeniería de software, la dificultad para encontrarlos demuestra la falta de perfiles que hay en el mundo de la informática. «Hay una gran falta de estudiantes comparado con la demanda que hay en el mercado».

Respecto a quiénes serán sus clientes, el responsable de Sogeti España hace especial hincapié en que no tienen ningún sector identificado como predilecto. «Trabajamos en el sector financiero, en el industrial, pero también en el primario. No hacemos distinción del mercado porque lo que nosotros aportamos no es valor desde el punto de vista de conocimiento de su sector, lo que aportamos es el valor tecnológico».

Así pues, aseguran que Sogeti beneficiará a los negocios de la Costa del Sol, en especial a la mediana empresa, al ayudarles a sacar «el máximo jugo» a la tecnología de Microsoft y software.