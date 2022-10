La provincia de Málaga ha notificado un total de 41 personas hospitalizadas con o por Covid-19 actualmente. Sin embargo, no se notifican ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los centros hospitalarios malagueños.

Según el último parte de la Consejería de Salud andaluza, siete personas han muerto con o por la enfermedad, elevándose a 2.697 desde el inicio de la pandemia. Además, se contabilizan desde marzo de 2020 un total de 15.995 (+26) ingresos hospitalarios, de los que 1.199 han tenido que pasar por las UCI. Según la información facilitada de acuerdo con la nueva estrategia de vigilancia aprobada por la Comisión Nacional de Salud Pública, el número de positivos detectados en estos días han sido 187, con lo que desde el inicio de la pandemia son 314.383. En cuanto al número de recuperados, se contabilizan ocho más, siendo el total de 307.530. En cuanto al proceso de vacunación, los últimos datos disponibles señalan que se han administrado un total de 3.560.594 dosis en la provincia de Málaga. Así, 1.446.661 personas han recibido al menos una dosis, 1.416.634 cuentan con la pauta completa y 822.867 han recibido la tercera dosis. La Junta emitirá un único informe por semana sobre la evolución del Covid-19 Viruela del mono Por otro lado, la Consejería de Salud ha informado de que a fecha de 11 de octubre hay 24 casos activos de viruela del mono en Andalucía, de los que seis están en Málaga. El resto de casos se encuentran dos en Almería, tres en Cádiz, uno en Córdoba, tres en Granada, dos en Huelva, ninguno en Jaén y siete en Sevilla. Además, hay 60 en investigación. Asimismo, 848 casos antes confirmados ya están inactivos.