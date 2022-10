España es el país europeo líder en abandono de animales: 700 cada día. Una situación que se agrava con la llegada de la inflación. Los altos costes de producción, la subida de los carburantes han tenido un impacto económico negativo en la vida de los ciudadanos. A los malagueños les cuesta llegar a final de mes, por lo que muchos han tenido que organizarse y recortar gastos.

Las mascotas no son ajenas a esta situación, y es que la inflación también influye en el abandono animal. De hecho, ha aumentado en los últimos meses por culpa de ésta.

En lo que llevamos de año, se han abandonado en la capital 882 animales. Durante los meses más críticos de la inflación, las cifras se disparaban en la Protectora de Animales de Málaga. Así lo demuestran sus datos, teniendo picos de animales ingresados en los meses de mayo, junio y agosto. Por ello, el PSOE municipal hizo una propuesta al Ayuntamiento de Málaga y pidió la creación de una línea de ayudas a familias con mascotas. Esta ayuda está destinada a familias que no pueden asumir los gastos de sus animales y busca evitar su abandono. Una propuesta que «no salió adelante por los votos en contra de PP y CS».

Para Carmen Manzano, presidenta de la Protectora de Animales de Málaga, dicha propuesta debería haberse centrado en dos cosas fundamentales: alimentación y rebajar el IVA veterinario: «El coste del pienso ha subido en un 30%. Lo que te cuesta ocho ahora te cuesta diez, y eso en una economía ajustada se nota», asegura. Además indica que es fundamental rebajar el IVA veterinario: «El Gobierno lo prometió, pero no ha bajado del 21% mientras el de los toros es un 10%. Es más barato ir a ver como torturan y matan a un animal que mantener una mascota en casa». critica.

Manzano asegura que «ya la gente no abandona animales porque va de vacaciones» ya que la sociedad «tiene ya bastante conciencia con eso». Las causas han cambiado y suelen ser por razones económicas o por las circunstancias personales: «Muchos vienen y te dicen lo quiero pero no puedo pagar; estoy embarazada y me causa alergia o jóvenes que por circunstancias vuelven a casa de sus padres y estos no lo aceptan», cuenta.

Otra de las problemáticas que denuncia Manzano es que los centros de acogida de la ciudad no dejan llevar animales: «Estos centros que acogen a las personas sin techo no dejan que vayan con sus animales. Muchos prefieren quedarse en la calle con sus mascotas a entrar sin ellas».

Lo mismo ocurre con las casas de acogida para mujeres que sufren maltrato: «Tampoco les dejan llevar a sus perros, muchas no abandonan el hogar familiar porque no quieren que su mascota sufra esa violencia vicaria si ellas se van», dice Manzano.

La situación de la Protectora de Animales de Málaga es límite. Cada día llegan más animales, dejando «sin sitio físico» a los que vengan después: «Estos días tuvimos que decir que no a un perro, y otro se lo llevó una voluntaria a su casa», explica Manzano.

Aparte de la inflación, el abandono de los perros de caza sigue disparado; siendo uno de los principales productos de abandono en la Protectora: «Ahora mismo estamos en la temporada de descarte de la caza, así lo llaman los cazadores. Muchos se pierden o ya no sirven para la caza y los abandonan», explica.

El abandono no va en la sintonía de la adopción, ya que «se adoptan muy pocos perros» y los que consiguen adoptarse suelen ser pequeños: «Es muy difícil que se adopten perros grandes. Las casas son pequeñas y muchos no pueden hacerse cargo de ellos», afirma.

Manzano recalca que la línea de ayuda propuesta es «más que necesaria»: «Tenemos mucho que trabajar aún. Los animales con los que compartes tu vida y tu casa son miembros de tu familia», recuerda.