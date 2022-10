"Soy una joven de 29 años que, por las condiciones económicas de su país, tuvo que emigrar a España. Creé la expectativa de cumplir sueños y metas que no se adaptaron a la realidad que me tocó vivir". Historias como esta se han alzado en alto esta mañana en la Plaza de la Marina, en Málaga, para reivindicar que "no son números", sino rostros, los que padecen la exclusión social de vivir en la calle.

Lo han hecho voluntarios, trabajadores y acogidos de 14 asociaciones y centros de la capital que, además, han lanzado, con motivo de la celebración el próximo domingo del Día de las Personas Sin Hogar, la nueva campaña que trata de concienciar sobre este problema. Su lema es 'Fuera de cobertura'. Entre ellas, Cáritas Diocesana, junto al Ayuntamiento de Málaga, han querido transmitir la incertidumbre que se vive cuando 'se corta la conexión' entre la sociedad y una persona que lo ha perdido todo, el trabajo, la vivienda e incluso los vínculos personales. "No podemos culpabilizar a las personas de ser pobres, ese es el colmo de una sociedad ególatra (...) que vive al margen del sufrimiento", ha criticado Francisco José Sánchez, director de Cáritas Diocesana. En Málaga son, hasta ahora, 1.642 las personas que ha atendido Puerta Única, el recurso de ayuda humanitaria para las personas sin hogar este año, lo que supone un 5% más que el año pasado. El perfil mayoritario es un hombre español de entre 36 y 55 años. Sin embargo, tanto al Ayuntamiento como a los centros de acogida (respectivamente, ASIMAS, Asociación Arrabal, Asociación Benéfica Patronato Santo Domingo, Asociación Marroquí, Accem, Cruz Roja, Religiosas Adoratrices, Centro de Acogida Municipal, Centro de Acogida San Juan de Dios, Hogar Sí, Inpavi, Inserta, Málaga Acoge, Nuevo Hogar Betania y Puerta Única) les preocupa el incremento en un 17% de la cantidad de mayores de 55 años sin techo. "Estamos volviendo a atender al perfil habitual de la persona sin hogar, con problemas de salud mental y grandes problemas emocionales", ha señalado Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales del consistorio. Por su parte, el 27% de las personas atendidas por los centros fueron mujeres, grupo en el que también la cifra se ha visto incrementada en un 6%. Romper los mitos del sinhogarismo El fenómeno del sinhogarismo no entiende de género ni edad, y como ha defendido Yesenia Cortés, coordinadora de la Agrupación de Desarrollo para personas sin hogar (que engloba a las asociaciones), "estamos convencidos de que podemos hacer mucho más". Y es que la campaña municipal sostiene: "Nadie debería vivir en la calle, nadie debería morir en la calle", al igual que se lee en una pancarta del acto de sensibilización de la Plaza de la Marina, que se ha pintado de blanco esta mañana. La variedad de perfiles que sufren la desazón de no tener un techo bajo el que dormir, situación que se ha agravado este año con la inflación ocasionada por la Guerra de Ucrania, ha llevado a las asociaciones a 'desmitificar' a la persona que sufre una situación de 'sinhogarismo'. Pedro Jesús es un chico de 34 años que ha contado su testimonio a favor de romper los estereotipos: "Cuando vemos a alguien dormir en la calle, pensamos que es un bala perdida y no tiene que ser por eso (...). Yo quería ser yo mismo, feliz, independiente de las creencias religiosas de mis padres. Fue decir que era homosexual y lo perdí todo". 133 todavía sin hogar en Málaga Aunque las labores de atención de las entidades públicas y privadas ha aumentado en los últimos meses respecto al año 2021, aún son en Málaga 133 personas las que viven en la calle. Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales, ha resaltado que cada una de ellas significa "el fracaso del sistema del bienestar social", pero que "la mayoría consigue salir adelante". Los esfuerzos de los voluntarios y trabajadores de las asociaciones se suman a las 364 plazas de alojamiento con las que cuenta la ciudad en dichos centros. El director de Cáritas Diocesana, Francisco José Sánchez también ha resaltado la importancia de que "llegue a buen puerto", según sus propias palabras, la primera estrategia de la Junta de Andalucía para atajar el sinhogarismo, que presentó la Consejería de Igualdad en febrero del año pasado y que supondría el compromiso de la administración regional para "reducir y prevenirlo".