La primera jornada del paro de camioneros convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte no se está dejando prácticamente notar en en los centros logísticos y vías de comunicación de la provincia de Málaga. Fuentes empresariales han comentado a este periódico que la situación durante la mañana está siendo de "tranquilidad" tanto en el Centro de Transporte de Mercancías (CTM) como en Mercamálaga. El paro no cuenta con el apoyo de las grandes asociaciones del sector.

"No hay piquetes en la entrada de los centros logísticos y la normalidad es absoluta en las carreteras", han afirmado desde la Federación del Transporte de Málaga (Fetrama). Este colectivo, que agrupa a 450 empresas malagueñas de transporte de mercancías por carretera que reúnen una flota conjunta de más de 5.000 vehículos, ha apuntado que no apoya el paro porque entienden que "no es la solución", aunque reconocen que el sector sigue sufriendo problemas derivados principalmente de la subida del precio del combustible.

"Entendemos que las soluciones pasan siempre por el diálogo, y así lo están haciendo nuestros representantes en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC)", han añadido en Fetrama, a quien tampoco le consta que esté habiendo un seguimiento del paro en las empresas que componen la asociación.

Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, han señalado que no se ha producido hasta el momento ninguna incidencia en las carreteras malagueñas. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han establecido un dispositivo de control para asegurar que la actividad en el transporte pueda desarrollarse "con normalidad".

Normalidad en las carreteras españolas

En España, la primera jornada del paro de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte se está desarrollando sin incidencias y con normalidad en todos los centros logísticos y vías de comunicación, han informado fuentes del Ministerio del Interior.

Así lo han trasladado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la reunión celebrada este lunes a las 9.30 horas en el Ministerio del Interior, presidida por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y en el que participado todas las fuerzas de seguridad y Ministerios y administraciones implicadas.

Los agentes han comunicado incidencias aisladas: incendio de neumáticos en Algeciras (Cádiz), de cuatro cabezas tractoras en Villaescusa (Cantabria) -hechos que ya están siendo investigados- y algunos pinchazos en Illescas (Toledo).

El acceso en todos los grandes centros logísticos y en las infraestructuras de hidrocarburos se ha desarrollado con normalidad, han subrayado las mismas fuentes, que han añadido que también los distribuidores han trasladado una situación "de normalidad absoluta" y sólo incidentes menores con piquetes en la entrada a MercaJerez, que han sido rápidamente desactivados.