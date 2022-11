El secretario general del PSOE de Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha defendido este viernes que “las próximas elecciones municipales se convertirán en un plebiscito para que la ciudadanía elija si quiere torre o no la quiere en el Puerto de Málaga”. Pérez se ha referido a que “en mayo de 2023, dentro de 190 días, los malagueños podrán elegir entre el PSOE, un partido que está en contra de la construcción de un rascacielos en el Dique de Levante, o el PP, un partido plegado a intereses especulativos, con Paco de la Torre volcado y en solitario hacia una minoría”.

Así lo ha manifestado el líder socialista tras mantener una reunión de trabajo con el grupo municipal en Málaga, escasas horas después de que el ministro de Cultura, Miquel Iceta, escuchara personalmente de Pérez el proyecto “sostenible y amable” que el candidato a la Alcaldía tiene para la ciudad. “Nosotros tenemos muy clara nuestra postura y la reafirmamos. Un rascacielos en el Dique de Levante no es el mejor lugar. No estamos en contra de la construcción de una torre así, pero insistimos en que no se debe hacer en el puerto de Málaga y con el PSOE en el gobierno de la ciudad no se hará”, se ha mostrado tajante sobre este asunto.

Así, Daniel Pérez ha hecho “un llamamiento a toda la ciudadanía para que no se quede en casa el próximo 28 de mayo de 2023. Esta votación será decisiva para el futuro de la ciudad. ¿Queremos una ciudad habitable, donde no se expulse a los malagueños de los barrios, con VPO a precios asequibles y alquiler al alcance de las familias? ¿O queremos más torres, más especulación urbanística, pisos a más de 400.000 euros y jóvenes en fuga de nuestra ciudad?”. Sobre las torres que se encuentran en su fase final en Martiricos, el socialista advierte de que “todavía no he encontrado a nadie que le gusten, generan un malestar creciente. Y es lo mismo que ocurrirá con las torres de La Térmica, en el entorno de la antigua Flex, en La Princesa, con viviendas que no están al alcance de la mayoría de los malagueños”.

@MiquelIceta sobre la Torre del Puerto de #Málaga: "Hablando con @ADanielPerez me ha dicho el modelo de futuro de ciudad que están defendiendo y es un modelo que no pasa por una edificación como esa; la Farola será declarada BIC el año que viene".



— PSOE de Málaga (@PSOEmalaga) 18 de noviembre de 2022

Pérez ha recordado “la batalla del PSOE para que no se construyan torres en los terrenos de Repsol, porque la ciudadanía quiere un gran parque en una de las zonas más pobladas de Europa”, en Avenida Juan XXIII entre los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero.

La soledad del PP y la valentía de Ciudadanos

Daniel Pérez ha señalado al alcalde, Francisco de la Torre, “que él y su grupo se han quedado solos en la defensa de la construcción de la torre en el Puerto de Málaga, porque incluso la concejala de Ciudadanos se ha manifestado en contra de la construcción de este edificio”. Y es que “un único partido, con el respaldo de sólo un 24% de la población no es una mayoría de consenso para condicionar el desarrollo a futuros de la ciudad”, ha dicho Pérez citando datos de una encuesta contratada por el PSOE a la empresa Celeste-Tel. “Paco de la Torre no quiso consultar a la ciudadanía, así que lo hicimos nosotros. Y más del 60% de los consultados no quieren torre en el puerto”.

El líder socialista se ha dirigido a la edil naranja, Noelia Losada, quien manifestó en una entrevista en la televisión pública local días atrás que “preferiría que la torre se cayera en algún trámite”. Para el socialista, “esto no es valentía. Si no está a favor de la torre del puerto, debe ser valiente y votar en contra de la modificación del Plan Especial del Puerto, porque se trata de un proyecto que no cuenta con las tres quintas partes de la Corporación municipal. No sea tibia, señora Losada”, ha zanjado el líder socialista.