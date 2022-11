Málaga mira al Black Friday con la ilusión de compensar las pérdidas por la inflación

Málaga afronta estos días la campaña por el Black Friday con la ilusión de compensar en parte las pérdidas derivadas en el pequeño y mediano comercio como consecuencia de la inflación. Tanto los comerciantes, que tienen la esperanza de alcanzar buenas cifras de facturación, como los consumidores, que buscarán ofertas para paliar la subida de precios de las hipotecas o de la energía, refuerzan el papel de estas ventas anticipadas.

Los descuentos son muy dispares, sobre todo por el contacto actual marcado por la crisis, como señalan los portavoces consultados por este periódico. Así, la Asociación Centro Histórico de Málaga (CCA) relata que antes de la pandemia la adquisición de productos a estas alturas del año era masiva, especialmente durante la noche en la que se concentraban las mayores rebajas.

Actualmente, las ofertas se extienden al resto de un mes que ya acumula más del 11% de las ventas de todo el año. Por su parte, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (Anged), entre las que figuran El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, anuncia que la campaña del Black Friday será muy positiva, al concentrar ya «hasta un tercio de las ventas navideñas, en un contexto marcado por la inflación».

A estos descuentos y la afluencia masiva de los consumidores a los distintos comercios se les sumará el aliciente del encendido de los alumbrados navideños antes de que acabe el mes, como ocurrirá este sábado en la capital malagueña. La gerente del propio colectivo de comerciantes del centro histórico de la capital malagueña, Fuensanta Villalobos, subraya que las mejoras en el alumbrado, con la renovación de las figuras en distintas zonas, así como el impulso al desarrollo de actividades más allá del entorno de la calle Larios «contribuye a que los visitantes recorran más establecimientos y se propicie así un crecimiento más generalizado de las ventas navideñas», argumenta.

«Respecto al Black Friday y lo que representa en Málaga, nuestros asociados han empezado una semana antes como casi todo el mundo. Como colectivo, a través de nuestros perfiles en redes, @centrohistoricomalaga.com, estamos compartiendo todo lo que se está haciendo en el comercio físico. Los descuentos son muy dispares, de entre el veinte y el cincuenta por ciento», subraya.

Esta asociación dejó no obstante de crear «campañas de carácter conjunto, porque el Black Friday ya no tiene el mismo efecto como hace años. Más que las grandes ventas de entonces se espera un goteo progresivo». Y no se atreve a dar cifras anticipadas: «Ya tuvimos previsiones fallidas hace un año, cuando hasta pusimos ludotecas y se tuvieron que suspender luego. Haremos el análisis cuando llegue enero».

Las grandes compañías inciden por otra parte en que junto a la vuelta a la normalidad, después de la pandemia, estos descuentos favorecen tanto las compras como mejor predisposición en la operativa comercial, en cuestiones como logística, empleo y gestión con proveedores.

Venta online

Un factor importante es el que compara la venta online en estas fechas. Las grandes cadenas con implantación telemática y física reconocen que en este momento el 75% de las compras de Black Friday o Navidad se realizarán en tiendas físicas, aunque una mayoría de consumidores busca y compara antes por internet.

Lo que sí se detecta es una menor confianza de los consumidores, que se ha deteriorado por las consecuencias de la guerra y, sobre todo, por la espiral de precios generada por la crisis energética. La inflación daña la renta disponible de los hogares y, en consecuencia, ha transformado las preferencias y los hábitos de consumo, como argumenta la patronal de las grandes superficies, Anged.

Un factor que también propiciará mayores índices de facturación viene derivado por el hecho de que hasta una docena de comunidades autónomas abrirán el comercio este próximo domingo 27 de noviembre, lo que representará un «estímulo importantísimo» para las ventas del Black Friday y el arranque de la campaña de Navidad en todo el contexto nacional.