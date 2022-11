Carmen Vega se ha convertido en la empresaria del año de Málaga. La asociación de mujeres empresarias (AMUPEMA) ha sido la encargada de reconocer sus siete años de trayectoria profesional. Y es que Carmen es la fundadora de 'Dos Vegas', una distribuidora de carne y pescado, que cuenta con una plantilla formada por más de una treintena de empleados en la provincia. "Yo me levanto por las mañanas para crear puestos de trabajo", ha explicado la empresaria en una entrevista a La Opinión.

Con más de dos décadas de trabajo en el sector, Vega decidió lanzarse a crear su propio negocio cuando en su puesto la obligaron a hacerse autónoma. "Mi historia es la de una madre que tiene tres hijas, 20 años de trabajo en una compañía y mis jefes me dicen que me haga autónoma. Tenía claro que no lo sería para otra empresa, sino para la mía", justifica la malagueña.

La dueña de 'Dos Vegas' defiende que el emprendimiento femenino es esencial, pues declara que "siempre anima a todas las mujeres a que den un paso hacia delante", pues dice que "Málaga ha crecido de una manera que tenemos muchas oportunidades, asociaciones que nos pueden ayudar y así lleguemos a ser grandes empresarias". Y es que sostiene que "no hay nada imposible para una mujer".

Un negocio en crecimiento

Carmen Vega suma ya tres negocios, a los que en 10 días se sumará uno nuevo, el restaurante 'La casa del pulpo', que contará con 17 nuevos empleados. "Es un restaurante en el que todo es Sabor a Málaga. Todos los productos que se usan y todos los vinos van a tener este sello, para fomentar Málaga y crear empleo", ha detallado la empresaria.

La malagueña tiene intención de que sea también una "escuela de hostelería para ir creando nuevos puestos": "Los jóvenes que creamos que tienen más potencial los vamos a ayudar a arrancar su franquicia". El proyecto educativo será supervisado especialmente por el cocinero Cristóbal Martín, quien es conocido en internet como 'El chef de la salud'. La apertura del establecimiento está prevista para dentro de 10 días.

La distribución de carne y pescado son sus negocios por excelencia, en concreto las marcas 'Gourmet Dos Vegas', que provee de carne a hospitales y colegios con pedidos a medida, y el 'Grupo Costa Vega', de venta de pescado congelado: "Los mismos clientes que nos compran carne, nos pedían pescado y dijimos 'vamos a crear una compañía para crear más empleo'. Así llevamos la carne y el pescado al restaurante para que pueda tener mucho más servicio", indica Vega. A dichas empresas se suma un negocio de catering.

Carmen, que está en un momento "de crecimiento" en su compañía, y que ya recibió el año pasado el premio 'Emprendedora del año' de la ASEME (Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid) sostiene que son dos las claves para poder tener éxito con un proyecto de negocio propio: "Tienes que creer en el proyecto y esperar a que llegue el momento. Tienes que luchar todos los días, pero si lo haces llega".