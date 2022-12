Cientos de trabajadores del sector de la automoción en la provincia de Málaga se encuentran en huelga y se han concentrado este viernes ante la sede de la patronal, Fedama, para exigir mejoras salariales.

La convocatoria de huelga de los sindicatos CCOO y UGT ha contado con la participación de 800 trabajadores, según han informado en un comunicado remitido por CCOO.

En el mismo, el secretario de Industria del sindicato en Málaga, Andrés González Gato, ha manifestado que "el seguimiento de la huelga está siendo muy importante en toda la provincia y afecta a muchas empresas. Los trabajadores están mostrando su desacuerdo con las propuestas de la patronal, que debe ser razonable y llegar a un acuerdo satisfactorio para sus empleados".

Ha añadido que "con la inflación anual, que llegará al 5,8%, no es de recibo que se ofrezca un 1%. Los trabajadores no pueden perder más poder adquisitivo. Si no se da una solución acordada la huelga continuará y esperamos que más personas se conciencien y apoyen esta lucha".

De otra parte, Podemos Málaga también han mostrado su apoyo a la reivindicación del sector. "La patronal no ha dejado de subir los precios de la mano de obra sin embargo los salarios no lo han hecho, suben los precios a los clientes sin que eso repercuta en los trabajadores" ha declarado Nicolás Sguiglia, portavoz de UP en el Ayuntamiento de Málaga.

En un comunicado, ha detallado que el sector de la automoción, que reúne a los talleres de reparación de automóviles y vehículos mecánicos de transporte, genera empleo para más de 5.000 trabajadores de toda la provincia de Málaga.

Por su parte, la coordinadora local de Izquierda Unida Málaga, concejala y candidata a la Alcaldía, Remedios Ramos, ha manifestado su "apoyo a los trabajadores del sector de la automoción en Málaga que están en lucha por un convenio digno que le arranque a la patronal unos cuantos euros que para ellos no suponen nada, pero para los trabajadores, sí".

Ramos también ha detallado que a la jornada de huelga de este viernes, está previsto que se sume otra que tendrá lugar el próximo 5 de enero.