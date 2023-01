Mientras Urbanismo aguarda a que las promotoras que aspiran a hacerse con los terrenos de Repsol vuelvan a pronunciarse, la plataforma ciudadana Bosque Urbano ha decidido volver a mover ficha e interpelar directamente a las licitadoras, Urbania, Acciona, Stoneweg, Exxacon y Single Home.

En un escrito remitido a estas compañías, Bosque Urbano advierte de su intención de continuar batallando por la creación de una gran zona verde en los terrenos públicos de Repsol, en concreto, un gran pulmón verde de 17,7 hectáreas, donde el Ayuntamiento de Málaga proyecta la construcción de cuatro torres y una zona comercial -la subasta en curso incluye tres torres de 28,30 y 32 plantas, incluido el edificio terciario-.

"No cejaremos en el empeño de conseguir nuestro objetivo", señala el colectivo ciudadano, que también deja la puerta abierta para que las promotoras se pongan en contacto con Bosque Urbano si así lo requiriesen. "Siempre hemos defendido el diálogo para resolver cualquier clase de discrepancia en relación con el modelo de ciudad que proponemos".

En esta misiva, BUM desglosa los motivos por los que defienden la necesidad de apostar por una infraestructura verde en la zona, entre los que se incluyen la hiperpoblación del entorno y sus escasas zonas verdes, afectando tanto a la salud física como mental de los ciudadanos y a los efectos del cambio climático. "Para que se hagan una idea, ni siquiera dedicando a un bosque urbano las 17,7hectáreas de los terrenos de la antigua Repsol se paliarían las carencias de zonas verdes de la ciudad de Málaga".

Insisten, además, en que no es posible una conexión a la MA-20 desde el bulevar Adolfo Suárez ya que no cuenta con autorización del Ministerio de Transportes, por lo que no existe una red viaria ciudadana que absorba el tráfico previsto.

La plataforma argumenta también que la zona comercial proyectada supondría la "muerte" del pequeño comercio del barrio como la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Autónomos Cruz de Humilladero, Trinidad Núñez, alertó ya en 2019 en una entrevista con este periódico.

Por último, la plataforma afirma que existen diferentes procedimientos administrativos y judiciales pendientes de resolución, como el expediente de urbanización del sector SUNC-O-LO.17 ‘Repsol’, el proyecto de recuperación voluntaria de los terrenos o la Autorización Ambiental Unificada, en proceso de estudio.

"Grave perjuicio de la imagen pública"

"Tras todo lo anterior, queremos remarcar que nuestra plataforma ciudadana no está en contra de la construcción en altura como solución a determinados problemas urbanos contemporáneos. El problema, en nuestra opinión, es el contexto físico donde se quiere ubicar las construcciones que ustedes promueven, ya que, aparte de lo ya expuesto, entrañarían un incremento insostenible de los niveles de contaminación y el tránsito de tráfico rodado", señalan desde BUM, que augura un "grave perjuicio de la imagen pública" de las promotoras que se hagan con el proyecto.