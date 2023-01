Tras conseguir un reconocimiento especial por sus destacados perfiles cuando participaron en la última edición del Flash Session Hackathon, Almudena Menjíbar, Estefanía García, Alba Correal, Cristina González y Almudena Cepa han asistido a un exclusivo campamento de emprendimiento que se realizó del 9 al 12 de enero en el corazón de Silicon Valley.

Se trata del Berkeley Method of Entrepreneurship Bootcamp (BMoE), un intenso taller de emprendimiento organizado dos veces al año por el ‘Pantas and Ting Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology’ (SCET) en el que participan estudiantes a nivel global con la finalidad de aprender habilidades de emprendimiento e innovación y adquirir experiencia en la creación de nuevas empresas con equipos interdisciplinares de todo el mundo.

La Universidad de Málaga forma parte del ecosistema emprendedor de la Universidad de Berkeley (California), siendo Global Partner del Centro Sutardja para el Emprendimiento y la Tecnología (SCET), la principal institución en el campus de la UC Berkeley para el estudio y la práctica del emprendimiento y la innovación basada en el desarrollo tecnológico.

Las cinco estudiantes han vivido una experiencia única en una de las principales instituciones de Silicon Valley y han tenido la oportunidad de asistir a sesiones que entrelazaban conferencias y ejercicios interactivos basados en juegos. También han recibido tutorías individuales de profesores de SCET y expertos de la industria y han aprendido cómo desarrollar proyectos empresariales en un ambiente colaborativo.