«La hipótesis de las listas con el PP no ha estado sobre la mesa»

Su rol como portavoz de la refundación de Ciudadanos ha afianzado al malagueño Guillermo Díaz en el núcleo duro del partido liberal. Tras las primarias, ha sumado un nuevo ascenso en la estructura nacional como nexo entre la dirección y el grupo parlamentario. En el Congreso de los Diputados, mantiene la vitola de fiel escudero de Inés Arrimadas. Es de la cuerda de la expresidenta del partido y así se desprende de sus reflexiones más apasionadas.

¿Ha merecido la pena el proceso de refundación de Cs o ha erosionado demasiado al partido?

Ha merecido la pena porque ha refundado el partido. Tenemos una dirección completamente nueva, una bicefalia completamente nueva e ideas nuevas, sin renunciar a lo que veníamos haciendo. Y tenemos una imagen nueva, que siempre ayuda a comunicar un punto de inflexión. Abriéndonos al futuro, no hemos renunciado a ninguno de nuestros activos del presente.

¿Es ingrato que, tras la renovación, el proyecto liberal siga siendo asociado a la agonía?

Es verdad que determinadas tendencias demoscópicas pueden instalar un desánimo. Eso es nuestro primer reto a superar. Debemos trasladar a la sociedad la ilusión y la fuerza que tenemos a nivel interno.

Pese a la fuerza de la que habla, Begoña Villacís ha planteado posibles listas con el PP ¿Le decepcionaría si ella se ‘muda’ a Calle Génova?

Esa hipótesis de las listas con el PP nunca ha estado sobre la mesa. Ni durante el proceso de refundación ni en la asamblea extraordinaria. La cuestión ahora mismo pasa por lo que ha planteado nuestro secretario general. Tenemos que pelear para que haya papeletas naranjas en los principales municipios de España. Y, sin duda, Madrid será uno de ellos. El espacio liberal es un espacio único y autónomo. Existe en toda Europa. No tiene sentido que confluya con el espacio conservador. Salvo en circunstancias muy especiales, como pueden ser unas elecciones dónde el nacionalismo sea una amenaza. Cataluña o el País Vasco, como planteamos en el pasado. Pero no es una opción en circunstancias normales. Vamos a garantizar que los españoles puedan elegir una alternativa liberal en todos los municipios en los que se presente. Y en Madrid tendremos a una gran candidata, como es Begoña. Y los madrileños podrán votarla dentro de un proyecto autónomo.

¿Cómo se está viviendo en la sede nacional de Cs los continuos rumores de fichajes por parte del PP y la fuga de compañeros?

En este asunto pongo ejemplos como el del candidato que acabamos de presentar en Marbella. A Ángel Mora le ofrecieron permanecer en su puesto y con un sueldo en la Junta de Andalucía, y él dijo que no. Que era liberal, que era de Ciudadanos. Dejó el puesto y ha vuelto a su trabajo. Prefiero fijarme más en quienes tienen principios férreos que en quienes quieren seguir en la política a toda costa.

¿Es contradictorio que en el ‘reseteo’ de Cs ganara el oficialismo?

Eso del oficialismo y la alternativa son etiquetas excesivamente simples. El vicesecretario general del partido encabezaba una lista y dos personas completamente nuevas, que no tenían cargo orgánico alguno, encabezaban la otra. Son etiquetas que no responden a la realidad. Son atajos de campaña.

¿Qué le diría a quienes sostienen que su nuevo cargo ha sido diseñado para controlar a Edmundo Bal?

Que no han entendido el sentido de este cargo. Lo que sucede es que soy el único miembro de la Dirección Permanente que está en el grupo parlamentario. Antes, estaba en el grupo la presidenta del partido. Ahora se empieza a ver que hace falta una figura que engrane bien la dirección nacional del partido con el grupo parlamentario. Antes no hacía falta esa figura porque teníamos allí a la máxima autoridad del partido, Inés Arrimadas, que ahora es la portavoz en el Congreso.Elegida por los afiliados, por cierto.

¿Sintió, en la campaña de las primarias, que su partido daba un espectáculo lamentable?

Sentí que hubo quien se excedió en los ataques personales. Se usaron sustantivos y adjetivos excesivos para hablar entre compañeros en un momento en el que el Gobierno hacía auténticas barrabasadas, como eliminar la sedición o la malversación del Código Penal. No entendí esa situación pero es agua pasada y tenemos que remar todos juntos. Se debe aprender de los errores. Hoy, esto es un comentario de historia reciente. No pertenece a nuestro presente. Estamos todos unidos para intentar trasladarle al resto de los españoles la imagen de optimismo interno que tenemos ya.

¿Qué puede hacer su partido para que en ciudades en las que es socio del PP, como Madrid o Málaga, no le suceda en mayo igual que en las elecciones andaluzas?

Tenemos que conseguir que se vea más la alternativa. Por ejemplo, en Málaga ya se sabe que cuestiones como la torre del Puerto, si de Cs depende, no se harán. También debemos hacer ver lo que sucede cuando Cs sale de los gobiernos. En Andalucía, el PP con su mayoría absoluta ha incrementado en un 20% los puestos a dedo del Gobierno, superando los que tuvo Susana Díaz. Estoy convencido de que la gente no quiere que el PP vuelva a las andadas. No quiere que la Junta de Andalucía sea una agencia de colocación para terminar con el paro en el PP. La gente sabe que hay cuestiones que, cuando nosotros no estamos, suceden. En Castilla y León, los miembros del Gobierno ya pueden recibir regalos. Menudo negocio ha hecho Mañueco cambiando a Cs por Vox. Cuando nos vamos de los gobiernos, las cosas empeoran.

¿Le duele que Juan Marín y sus afines, u otros que no lo eran como Rocío Ruiz ySergio Romero, se colocaran en el Gobierno monocolor de Juanma Moreno?

La pregunta hay que hacérsela a ellos. Esta gente debe explicar qué conversión o qué mal sueño han tenido, que se acostaban liberales y se levantaban conservadores. Se acostaban reformistas y se levantaban plegando las instituciones a los intereses del partido. Esas mutaciones no las entiendo, salvo que haya una cuestión crematística detrás de ello. Son ellos quien tienen que explicarlo. Yo me acuesto liberal y me levanto liberal todos los días.

¿Existe cierto miedo a que la refundación se vea empañada por unos resultados que supongan una losa para las posteriores elecciones generales?

Sabemos que no vamos a sacar los mismos resultados que en 2019, que vamos a sacar un porcentaje menor de votos. Pero también hemos aprendido mucho como para hacer mucho más con menos concejales. Es probable que, cuando seamos determinantes, peleemos más para encabezar gobiernos. Y, también, el no tener un socio preferente de partida nos da una fuerza mayor a la hora de negociar.

¿Es Inés Arrimadas la mejor candidata posible de su partido a la presidencia del Gobierno?

Como mínimo, Inés Arrimadas es uno de los mayores activos de la política española. Es, a mi juicio, la mejor oradora del Congreso de los Diputados. Eso se ve un día sí y otro también. Es un activo del que mi partido no debe prescindir. Para mí es un referente. Tenemos muchísima suerte de que haya accedido a las peticiones que le hicimos para que continuara como portavoz en el Congreso, al dejar la presidencia. Ha sido un ejercicio de generosidad sin precedentes. No tenía por qué convocar una asamblea extraordinaria, podía haber seguido de presidenta encargando cambios importantes dentro del partido. Pero ella consideró que lo mejor para el proyecto era cambiarlo todo en la cúpula del partido también.

¿Sueña con continuar como diputado de Cs por Málaga o es consciente de que puede ser su última legislatura con escaño?

Ahora mismo, sueño con sacar el mejor resultado posible en mayo. Que determinará mucho lo que pregunta. Ahora estoy centrado en que mis compañeros de la provincia puedan sacar el mejor resultado y en ayudarles todo lo que puedo cuando estoy en Málaga.

¿Prefiere parecer un músico del Titanic en Ciudadanos en lugar de aceptarle un flotador al PP?

Un partido liberal no es un barco. Una idea es un intangible que nunca se extingue. Tiene mayor o menor fuerza, según la circunstancia, pero la necesidad de un partido liberal en España no es un barco. Es un ideal que hay que perseguir.