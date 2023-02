El rival de Dani Pérez en las primarias del PSOE no optará a la reelección como alcalde de Ojén

El que fuera rival de Dani Pérez en las primarias del PSOE de Málaga no optará a la reelección como alcalde de Ojén. José Antonio Gómez ‘Nono’ no será el candidato socialista en su municipio después de haber sido elegido como regidor en cuatro ocasiones anteriormente. Todas ellas con mayoría absoluta. La primera de ellas con el Grupo Socialista Independiente de Ojén (GSIO) y las tres restantes con el PSOE. El próximo mes de mayo, pondrá fin a una etapa de 16 años como regidor en los que, por ejemplo, se le ha visto disfrutar a lo grande en cada edición del festival de música Ojeando.

Inmerso en el epílogo de su responsabilidad municipal, ‘Nono’ no vincula su marcha a sus discrepancias con el aparato provincial del PSOE y recuerda que la decisión ya estaba tomada antes que él se convirtiera en el ‘crítico mayor’ de los socialistas: «Cumplo lo que dije en 2019, esta iba a ser mi última legislatura como alcalde y por eso también me presenté a las primarias a la secretaría general del PSOE de Málaga, porque sabía que no iba a presentarme más a la alcaldía».

A día de hoy, aún no se ha hecho público de forma oficial quién le sucederá al frente de la lista socialista en Ojén y «hasta dentro de una semana o dos no será presentado el candidato», según matiza el todavía alcalde. Dicho de otra forma, Ojén forma parte de esa pequeña porción de la provincia, equivalente a un 5% del territorio, en la que el PSOE no ha cerrado aún la designación del ‘alcaldable’.

Ahora bien, su ausencia en el cartel electoral del 28 de mayo no implicará, de momento, su retirada absoluta de la política. A la vez que afronta nuevos retos profesionales, Gómez continuará ejerciendo como secretario general de la agrupación socialista de Ojén, después de haber sido elegido en enero de 2022 con la derrota provincial aún fresca. Eso sí, no oculta su disposición a ser relevado por otro compañero si así lo decide la militancia de este municipio perteneciente al Parque Nacional Sierra de las Nieves.

El grupo de ‘los alcaldes’

El otoño de 2021 fue especialmente convulso para el PSOE, que celebró entonces sus congresos a nivel nacional, regional y provincial. Por ese orden. En el cónclave federal de Valencia, el llamado ‘grupo de los alcaldes’ del PSOE malagueño exhibió una unidad que luego se desmoronó. El ‘lobby’ lo encabezaban tanto el propio José Antonio Gómez ‘Nono’ como los regidores socialistas de Torremolinos, Vélez-Málaga y Benaoján: José Ortiz, Antonio Moreno Ferrer y Soraya García Mesa, respectivamente.

Todos eran ‘espadistas’ y aspiraban al control del nuevo aparato provincial que iba a poner fin a la etapa del ‘susanista’ José Luis Ruiz Espejo. De hecho, no eran partidarios de Dani Pérez, quien a la postre se convirtió en secretario general en Málaga.

Eso sí, tanto Moreno Ferrer como García Mesa fueron ‘desactivados’ por el oficialismo al ser incluidos en la Ejecutiva Regional de Juan Espadas, en el congreso celebrado en Torremolinos a principios de noviembre de ese año. Era el mes decisivo. Justo después, comenzó la carrera hacia el liderazgo del PSOE malagueño y, aunque todo apuntaba a un triunfo de Dani Pérez gracias a un pacto con los ‘susanistas’, José Antonio Gómez decidió presentarse a aquellas primarias para ser «fiel» a sus principios. Y el resultado fue el esperado: Dani Pérez rozó el 80% de los votos y no integró a su contrincante, quien se quedó en puertas del 20% de los apoyos.

De sus compañeros del ‘grupo de los alcaldes’, quien sí participó activamente en la campaña a favor de la candidatura de Gómez fue el alcalde de Torremolinos, José Ortiz. Un mes después de la primarias en las que ganó Pérez y solo ocho días después del congreso provincial del 12 de diciembre de 2021, una moción de censura del PP le arrebató a Ortiz la vara de mando en la ciudad costasoleña.

Poco después, el exalcalde torremolinense fue relegado por sus compañeros del grupo municipal en una batalla interna consentida por la dirección provincial que estuvo liderada por Maribel Tocón -portavoz municipal y ahora candidata a la alcaldía- y Antonio Navarro, quien relevó a Ortiz como secretario general en la agrupación de Torremolinos.

El 14 de enero de 2022, seis de los ocho concejales del PSOE torremolinense votaron sin éxito en un pleno para forzar la salida de Ortiz de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Posteriormente, ante la imposibilidad de continuar como secretario general, Ortiz se posicionó a favor de Antonio Ruiz Jaime en el proceso que le entregó el poder orgánico en Torremolinos a Antonio Navarro. Luego, hizo lo propio en las primarias para ser candidato a la alcadía, y Ruiz Jaime sufrió una segunda derrota ante el nuevo oficialismo, que elevó a Maribel Tocón a la categoría de ‘alcaldable’.