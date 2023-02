La exsecretaria general del PSOE-A y actual senadora, Susana Díaz, que tendrá un activa participación en la precampaña y campaña de las elecciones municipales, declaró ayer a que el PSOE es «su familia», que «no está» en la pelea interna y que participará donde le pida su partido para salir a por todas en los próximos comicios.

Después de más de dos años alejada de los mítines, la expresidenta andaluza volvió el viernes por la tarde al atril electoral en la localidad de Villanueva del Rosario, donde compartió acto con el candidato socialista a la alcaldía, Juan González. Dedicada a su tarea de senadora por la comunidad autónoma y alejada de la vida orgánica desde que perdió las primarias frente a Juan Espadas, el actual secretario general, Susana Díaz admitió que ante la vuelta a los mítines tiene «mariposas en el estómago, como si fuera la primera vez» que interviene. «Soy muy del partido, el PSOE es mi familia y todo lo que sea ayudar a los compañeros que me lo pidan allí estaré la primera», sostuvo ilusionada.

La dirección provincial de Málaga y la andaluza están al corriente de su participación en el acto y el equipo que lidera Espadas tiene ya conocimiento de que hay otros muchos pueblos de todas la provincias que han requerido su participación en la precampaña y campaña a las municipales, según fuentes socialistas. «Tengo muchas peticiones y no sé si podré atenderlas todas, desde pueblos pequeños a ciudades medianas y grandes. Tengo ofrecimientos hasta mayo». «Contenta» de poder ayudar a su partido, Díaz cree que en la municipales hay que salir «a por todas, con las pilas puestas y a no dar ningún balón por perdido», y abogó por no entrar en la «trampa del ruido» estatal que intenta «desviar la atención».