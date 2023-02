La privatización de la torre de control del aeropuerto (PP); limitar las viviendas turísticas en la ciudad (PSOE); la aplicación de una tasa turística (Unidas Podemos) y la cesión de manera temporal del cuadro del 'Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga' y que la Lex Flavia vuelva a Málaga, centrarán parte del debate del pleno del Ayuntamiento de Málaga.

Así, el PP ha presentado dos mociones urgentes. Una de ellas, ha detallado el alcalde, Francisco de la Torre, es sobre la privatización de la torre de control del aeropuerto anunciada por el Gobierno y en concreto, proponen que el Consistorio la rechace y muestre el apoyo a los trabajadores que prestan el servicio en ella.

Además, instan al Gobierno central "a dar marcha atrás en la privatización de la torre de control del aeropuerto" y le solicita el mantenimiento de la gestión pública de las misma.

Por otro lado, el grupo 'popular' lleva otra moción urgente en la que solicitan a la FEMP que intermedie para que el Gobierno modifique la normativa estatal relativa a la revisión de precios en los contratos de obra "como consecuencia de la crisis motivada por la pandemia y la guerra en Ucrania, adaptándola a las necesidades reales de constructores y promotores, de modo que resulte de verdadera utilidad para estos empresarios y no ponga en peligro licitaciones de obras públicas ni empleo en el sector".

Los pisos turísticos, siempre en el centro del debate

El turismo también centrará gran parte del pleno con hasta tres mociones. El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en que "el principal problema que golpea" a los malagueños es "la falta de vivienda" y ha aludido, además, a que "los pisos turísticos se están comiendo la ciudad. Se comieron el centro, se están comiendo los barrios y están expulsando a los malagueños".

Por ello, ha explicado que "proponemos acciones urgentes y contundentes, mano dura, contra la proliferación de pisos turísticos en la ciudad, responsables de que los precios estén por las nubes y están obligando a nuestros jóvenes y a familias de renta media a buscar vivienda asequible en otros municipios".

"Le pedimos al Ayuntamiento que tome medidas", ha apostillado Pérez, que ha dejado claro que el centro "no se puede convertir en Disneyland, un parque temático, donde en este momento hay más pisos turísticos que habitantes censados". "La ciudad es inalcanzable para la mayoría de los malagueños", ha criticado, al tiempo que ha dicho que "se vende que Málaga está de moda, pero se esta convirtiendo en una gran pesadilla para los jóvenes y familias que quieren formar un hogar".

Precisamente, también sobre viviendas turísticas Unidas Podemos ha presentado una moción ordinaria. La concejala Remedios Ramos ha incidido en que "es necesaria una regulación", al tiempo que ha lamentado que el equipo de gobierno "mira para otro lado". Así, ha vuelto a pedir al alcalde que "no mire para otro lado mientras la ciudad se le está yendo de las manos".

Al respecto, el alcalde, del tema de las mociones, ha insistido en que "nadie duda" de que "existe un problema habitacional" pero por "muchos factores" y ha valorado el plan de vivienda municipal. Ha advertido, por otro lado, de que el PSOE "quiere que hablemos para echarnos la culpa de algo que no es culpa nuestra".

También, y por otra parte, ha dicho al PSOE que "no estamos cerrados, ni mucho menos, a esta regulación" de viviendas turísticas, pero ha insistido en que tiene que ser "en el marco legal adecuado, con una normativa que nos lo permita hacer". "Mientras no tengamos ese marco competencial, no podemos estar traduciéndolo en acciones que puedan ser operativas y prácticas".

De igual modo, sobre las viviendas turísticas y el decreto que prepara la Junta, ha esperado que esté "cuanto antes", asegurando que "lo importante es que exista esa voluntad y que podamos tener ese marco", que, ha dicho, "tendrá que ser con una cierta flexibilidad porque no es lo mismo la problemática de un municipio que tiene bastantes viviendas turísticas, como es Málaga, y otros, que lo que quieren es que las pocas viviendas turísticas estén ocupadas" como los más rurales. Ha insistido, por tanto, en el marco legal que dé "vías para poder actuar".

También la aplicación de una tasa turística se debatirá en el pleno con una moción urgente de Unidas Podemos. El portavoz, Nicolás Sguiglia, ha aludido, como estimación, a unos 6,5 millones de pernotaciones turísticas en la ciudad en 2022, lo que "con una tasa de un euro por pernoctación supondría recaudar 6,5 millones de euros, que aumentaría a ocho con una tasa de 1,5 euros y que podría llegar a los 12,5 millones de euros con una tasa de dos euros por persona y noche".

Entre otros, en los acuerdos proponen que se considere favorable la implantación de una tasa turística en la ciudad "siempre que haya un marco normativo que lo posibilite y la medida cuente con respaldos necesarios entre los distintos agentes".

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos ha advertido de que existe un uso "intensivo y especulativo del espacio público en Málaga", aludiendo al "gran problema que es necesario regular".

Sobre la tasa, el alcalde ha asegurado que está a favor siempre que sea finalista, en términos de marco legal posible y exista consenso con el sector.

Por otro lado, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, que antes de iniciar la rueda de prensa ha acercado la bandera de España que estaba en el Patio de Banderas del Consistorio, asegurando que "me siento a gusto con este símbolo, me reconforta y sobre todo me recuerda por qué entré en política. A quién le moleste este símbolo no tiene que estar en una institución pública"; ha detallado las mociones.

Así, la urgente de Cs es la relativa a la negativa del Museo del Prado de ceder a Málaga de manera temporal el cuadro del 'Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga' y el anhelo histórico de que la Lex Flavia vuelva.

Losada ha dicho que "queremos conocer los detalles técnicos de la negativa a una cesión temporal del cuadro de Torrijos para que nadie tenga la tentación de que sea una decisión tomada meramente por motivos políticos". "Tenemos que ser ambiciosos y no abandonar la lucha para que los malagueños puedan disfrutar en su ciudad de dos obras innegablemente ligadas a nuestro territorio".

Sobre está moción se ha posicionado el alcalde, que ha dicho comprender "la postura" del museo sobre rechazar el ceder temporalmente la obra y del Arqueológico, ya que la Lex Flavia está en un estado "muy malo". "Me resulta difícil apoyar algo que entiendo técnicamente", ha abundado el alcalde que ha rechazado que haya razones políticas en que no se pueda realizar. Además, ha abogado por buscar alternativas ante "una negativa en la que no veo motivación política", sino técnica.

Otras mociones de CS que se debatirán en el pleno serán instar a la reducción de trámites en los planeamientos urbanísticos y sobre eliminar de forma progresiva pero completa los coches de caballos en la ciudad. Por su parte, el PSOE también lleva otras iniciativas sobre la situación de Smassa y la sanidad pública.

Como mociones institucionales el pleno se abordará la emergencia humanitaria en Turquía y Siria y el 8M, entre otros. Durante la presentación de las mociones urgentes el PSOE ha criticado que el PP no haya aceptado su propuesta para ser institucional en relación con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

"No entendemos como una moción completamente institucional y sin carga ideológica, es simplemente cumplir la ley, el PP se ha negado", ha criticado Pérez. Al respecto, De la Torre ha dicho que "el texto expositivo no parece el más adecuado, estas cosas hay que hablarlas", ha concluido.