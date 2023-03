Los mayores de San Andrés quieren un sitio fijo para estudiar

Son veteranos, muchos de ellos no pudieron estudiar en su juventud y ahora tienen esta segunda oportunidad, por lo que asisten a clases de materias como inglés, informática o memoria que les ocupan toda la semana, la pega es que llevan tres cursos en la provisionalidad.

Se trata de unos 130 alumnos de la Sección de Educación Permanente (SEP) San Andrés, en calle Cámara. En febrero de 2021 el edificio municipal donde daban las clases se llenó de tantas grietas que tuvieron que desalojarlo y eso que un año y medio antes el Ayuntamiento le colocó una cubierta nueva.

Desde entonces reclaman una sede fija pues en la actualidad, deben recibir las clases durante las tardes en el Instituto Profesor Isidoro Sánchez, en la misma calle.

Y aunque están muy agradecidos al instituto, María Victoria Martín, una de las alumnas, resume la situación: «Estamos de prestado. No hay suficiente espacio porque en dos aulas tenemos que hacer todas las actividades. Y en clase no podemos dejar ni un lápiz porque al día siguiente no sabemos si estarán o no; más de una vez nos hemos encontrado con que las clases estaban ocupadas y hemos tenido que irnos a otras», cuenta.

«Soy una de las alumnas y ahora con este tiempo y la clase tan diminuta nos asfixiamos», lamenta Reme. María Victoria precisa que «caben 16 mesas, más de 15 personas no podemos estar ahí».

A su lado está la concejala socialista Begoña Medina, que recuerda que en 2021, su grupo ya presentó una moción en el pleno alertando de la situación de estos mayores de San Andrés. «En el pleno se comprometieron a hacer un seguimiento al edificio desalojado, a ver cómo evolucionaban las grietas», pero la concejala lamenta que nada se haya hecho hasta ahora, al tiempo que sostiene que no es sólo un problema de la Junta sino también del Ayuntamiento «porque estamos hablando de ciudadanos de Málaga». Además, se preguntó cómo pudo gastarse el Consistorio un dinero en poner un tejado nuevo, «si realmente estaba en esas condiciones».

La opción del Goya

A este respecto, hace justo dos años, en marzo de 2021, el anterior concejal de la Carretera de Cádiz, Luis Verde, explicó que la postura del equipo de gobierno era el traslado de la SEP San Andrés al también vecino Colegio Francisco de Goya, en calle Cámara, «porque es más grande, tiene mejor ventilación y está mejor situado».

Esa es la opción que los alumnos defienden ante la Junta, porque el CEIP Francisco de Goya tiene un módulo vacío de administración que, consideran, sería ideal para ellos. Por este motivo, una representación de estos adultos con ganas de seguir aprendiendo posa para La Opinión delante del módulo.

María Victoria Martín aprovecha para recordar que estudiaban en un edificio municipal del que en la actualidad desconocen su estado y si se podrá arreglar y que hace dos meses que han pedido cita con el alcalde de Málaga, sin resultado. Además, también lamenta que, en todo este tiempo, este grupo de adultos ha pedido reunirse con el responsable de Educación de la Junta de Andalucía sin resultado.

«Me parece muy injusto lo que han hecho con los mayores de San Andrés y vamos a seguir defendiéndoles hasta que puedan tener unas clases dignas », subrayó Begoña Medina, que informó de que va a pedir una reunión con el actual delegado, Miguel Briones.

Respuesta de la Junta

El delegado de Educación, Miguel Briones, informó el pasado viernes a este diario de que los estudiantes de San Andrés no había pedido ninguna cita de forma oficial, «pero los vamos a atender lo antes posible».

También indicó que se sentará con el Ayuntamiento para ver alternativas y señaló que ahora mismo el Instituto Profesor Isidoro Sánchez está a punto de finalizar la ampliación de espacios para FP «y a lo mejor están más desahogados por esa obra».

El delegado no descartó tampoco la opción que plantean los adultos del módulo vacío del Colegio Francisco de Goya, pero para eso explicó que el Ayuntamiento tendría que solicitar la desafección. En todo caso, sí precisó que aunque esté descendiendo la natalidad y algunos centros «van perdiendo unidades, tenemos que ver esto con una previsión a largo y medio plazo».

«Nos sentaremos con el Ayuntamiento y veremos si esto es viable o no», reiteró.