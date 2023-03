El amplio repertorio de ataques al PSOE que maneja Elías Bendodo también contempla consejos envenenados a la competencia y el deseo ajeno de una refundación del partido que capitanea Pedro Sánchez. El coordinador general del PP aseguró que "el PSOE debe ir pensando en un nuevo socialismo, en un nuevo partido y no en el sanchismo", y deseó que "de las elecciones generales salga un partido con el que PP pueda dialogar".

A juicio de Bendodo, "a Sánchez la única opción que le queda es repetir el Gobierno Frankenstein que tiene ahora con Podemos". "Él mismo lo ha dicho y también puede ofrecer un CIS trucado, hasta Podemos ha dicho que han manipulado el CIS contra ellos, que el Gobierno manipule el CIS contra sus propios miembros es para quitarse el sombrero", apostilló.

Al dejarse llevar por el ambiente de precampaña existente, Bendodo invitó a sus compañeros de partido a "salir a la calle y explicarle a la gente lo que queremos". "Otros no pueden salir a la calle y tuvieron que cambiarle el nombre al Gobierno de la gente", sentenció antes de encomendarse a una contundente victoria en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo para ir preparando el regreso a La Moncloa tras las elecciones generales de final de año.

Al regresar a sus ataques a Pedro Sánchez, Bendodo aseveró que "si le mientes a la gente, lo pierdes todo". "No podemos fiarnos de un presidente del Gobierno que ha sacado de la cárcel a 80 violadores", enfatizó. Asimismo, Bendodo recordó que "Sánchez dijo que no podría dormir si pactaba con Podemos y tardó cinco minutos en hacerlo; o incluso dijo que no indultaría a los independentistas catalanes encarcelados y ha eliminado el delito de sedicion".

En su opinión, el regreso de Clara Ponsatí es "un paripé ideado por la factoría Pedro Sánchez". 'En lugar de redoblar esfuerzos para perseguir a los prófugos, elimina el delito de sedición para que puedan volver a nuestro país, hacen el paripé de que la detienen quince minutos y luego puede volver a Bruselas", proclamó el coordinador general del PP.

Jornadas sobre las diputaciones

Bendodo clausuró en el Cine Albéniz de Málaga un encuentro dedicado por la dirección nacional a las diputaciones, cabildos y consells con vistas a la cita electoral del 28M. Al referirse a estas instituciones, el coordinador general enfatizó que el PP "cree con nitidez" en ellas.

"La herramienta más potente que tiene la democracia española para vertebrar el territorio son las diputaciones, los cabildos y los consells; el PP cree ahora como ha creído siempre en las diputaciones, mientras otros no lo tienen tan claro o simplemente las han querido Bendodo ", recalcó sin perder de vista si experiencia como presidente de la Diputación de Málaga entre 2011 y 2018.

En el mismo acto que Bendodo intervino el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien le lanzó un mensaje a "esos partidos que vinieron a salvar la política, querían eliminar las diputaciones y luego se han dado cuenta de que son esenciales".

Igualmente, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, arrancó su intervención con un guiño a la nueva etapa de su partido tras la salida de Pablo Casado y proclamó "lo mucho que se está notando la labor" que está realizando Elías Bendodo como coordinador general. Asimismo, adoptó una senda de lo más optimista cuando se refirió a "la cara de alcaldes que se le está poniendo a nuestros candidatos". "Eso también es un reflejo de lo que puede pasar el 28 de mayo", subrayó Navarro.

En estas jornadas nacionales del PP también tomó la palabra el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, quien aportó las claves que él considera necesarias para que su partido coquetee con las mayorías absolutas en los comicios locales: "La colaboración y la lealtad institucional son fundamentales para el avance de los pueblos y cuidades; que nos vean como el partido comprometido con el servicio a la comunidad, sólo así ganaremos ampliamente”.

Asimismo, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, salpicó su discurso con ataques al PSOE: “Hacemos políticas que apuestan por las personas, por la igualdad; quién se va a acercar al PSOE de los ERE, del tito Berni o del ‘sí es sí’, que ya ha beneficiado a 155 agresores sexuales en Andalucía”, manifestó Repullo.