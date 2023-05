Hoy 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos. En este 2023 el lema elegido para esta celebración es ‘Museos, sostenibilidad y bienestar’ y pretende explorar cómo los museos contribuyen de manera fundamental al bienestar y al desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

Como instituciones de confianza e importantes actores en nuestro tejido social compartido, los museos están en una posición única para crear un efecto cascada que fomente el cambio positivo. Los museos pueden contribuir de muchas maneras a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas: desde el apoyo a la acción climática y el fomento de la inclusión, hasta la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental.

Como se destaca en la Resolución del ICOM (Consejo Internacional de Museos) Sobre la sostenibilidad y la aplicación de la Agenda 2030, transformar nuestro mundo (Kioto, 2019), todos los museos tienen un papel que desempeñar en la configuración y la creación de futuros sostenibles, y pueden hacerlo a través de programas educativos, exposiciones, actividades de divulgación comunitaria e investigación.

Enlazando con el lema elegido para este 2023, el Día Internacional de los Museos apoya determinados Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En este 2023 se centrarán en el Objetivo 3 (Salud y bienestar mundial), el Objetivo 13 (Acción por el clima) y el Objetivo 15 (La vida en la tierra).

Organizado desde hace 46 años (1977) por el ICOM, el objetivo primordial que se marca este día es la concienciación del hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las diferentes culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. En este 18 de mayo todos los museos del planeta, y los de Málaga no son una excepción, ofrecen un variado programa de eventos y actividades para abrir sus puertas a sus visitantes.

Los museos tienen el poder de transformar el mundo que nos rodea. Como lugares incomparables de descubrimiento, nos enseñan nuestro pasado y abren nuestras mentes a nuevas ideas, dos pasos esenciales para construir un futuro mejor. Un futuro museístico que pasa por convertir a estos espacios culturales en socios en la implementación de los ODS de Naciones Unidas; configurarse como lugares innovadores donde se pueden desarrollar nuevas tecnologías y poner los cimientos de un tejido social que es esencial en la construcción de la comunidad. La defensa de los valores democráticos y ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente a todos, hace que los museos contribuyan a conformar una sociedad civil informada y más comprometida.

Representantes de los museos

Para hablar de estos y otros muchos temas de actualidad en este Día Internacional de los Museos, La Opinión de Málaga reunió en uno de sus tradicionales desayunos a cinco responsables y representantes de los principales museos de la ciudad para charlar y debatir entre otros temas cómo contribuyen estas instituciones culturales al bienestar y al desarrollo sostenible de nuestras comunidades; cómo trabajan los diferentes ODS, su papel en la innovación, en la digitalización y en la accesibilidad de sus actividades y los diferentes retos y objetivos a los que se enfrentan estas instituciones en un futuro a corto y medio plazo.

Asistieron al encuentro José M.ª Luna, director de la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y Museo Pompidou; Javier Ferrer, gerente del Museo Carmen Thyssen; Elvira Carrera, codirectora del Museo Automovilístico y de la Moda; Helena Juncosa, directora artística del CAC Málaga, y Emilia Garrido, directora de Actividades Culturales de Fundación Unicaja.

El primer punto de debate fue determinar la contribución de los museos al desarrollo sostenible y al bienestar de nuestras comunidades. José María Luna, representante del Centro Pompidou y de la Casa Natal de Picasso, señaló que la sostenibilidad está instalada ya en la actividad museística convirtiéndose en una necesidad. "Son muchos los ODS que concurren en la actuación de un museo pero yo me centraría en dos: la inclusión social y la formación y educación de las personas y de la sociedad". Los museos para Luna hace ya tiempo que dejaron de ser meros "continentes fríos de objetos exhibibles" para convertirse en lugares de transmisión del conocimiento y complemento perfecto de la formación social.

El reto de los ODS

Hablando de ODS, Javier Ferrer, del Museo Carmen Thyssen, calificó de "enorme" el reto de cumplirlos e indicó que los museos "solo podrán llevar a cabo aproximadamente la mitad de los mismos", mientras apelaba al "gran poder influenciador " de estas instituciones culturales.

Helena Juncosa, directora artística del CAC Málaga, indicó que la sostenibilidad y la relación con el medioambiente es una tarea que ya "está involucrada e interiorizada en nuestro día a día". Por su parte, Elvira Carrera, del Museo del Automóvil, también remarcó el poder influenciador que tienen los museos en la transmisión de los valores de la sostenibilidad, "que no es sólo todo lo relacionado con el ahorro energético y el medioambiente; hay más cosas que tienen que ver con la integración social y llegar a todos tipo de públicos"

Cerró esta primera intervención Emilia Garrido, de la Fundación Unicaja, quien quiso destacar que los museos han estado asociados al tiempo libre, al ocio familiar y sobre todo son "espacios que mejoran la vida de las personas".

Son muchos los ODS que trabajan los museos en su actividad diaria, siendo los más frecuentes los relacionados con la inclusión social, la salud mental y la igualdad de género. Para Javier Ferrer, el objetivo es "interiorizar que hay que conseguir los objetivos (ODS), que a su vez, deben estar integrados en la organización. El responsable del Museo Thyssen señaló como ejemplo de esto la labor que vienen desarrollando el su pinacoteca desde principios de año trabajando con el campus de Excelencia Internacional de Patrimonio (Oficina Bureau Veritas), en un proyecto generado por la Junta de Andalucía y por algunas universidades para explorar e investigar la certificación del cumplimiento de los ODS (concretamente los números 3, 4, 5, de 7 al 13 y el 16).

El papel de los museos

Acto seguido nuestros expertos empezaron a debatir la definición del papel de los museos en la tercera década del Siglo XXI. Tomaron como punto de partida la definición de museo que da el ICOM: "Una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos."

Para los expertos, la definición se ajusta de manera casi perfecta a lo que ellos entienden y sienten. Para Javier Ferrer, los museos son centros de convivencia "donde hacemos de todo y tenemos que adaptarnos a lo que la sociedad nos marca". Una misma sociedad que progresa muy rápido en el tema del ocio y- según Elvira Carrera- "sin darnos cuenta, los museos estamos adaptándonos a esta nueva realidad".

José María Luna compartió la validez de la definición del ICOM pero quiso dejar claro que entre los aspectos que toca, "se focaliza mucho en el ocio y el disfrute, consecuencia de la inmediatez de la actual sociedad", señaló. Otro de los puntos que se señalan en la definición, la formación, constituyó el principal argumento de Emilia Garrido, que se situaba en el polo opuesto del director del Museo Pompidou y de la Casa natal de Picasso: "La formación es fundamental pero si no hay disfrute la formación es mucho menos efectiva". Por último, Helena Juncosa fue más allá en su análisis introduciendo elementos que trascienden a lo meramente cultural e inciden en un modelo de convivencia. "Hay que seguir manteniendo el espíritu crítico para hacer sociedades más democráticas", indicó.

Museos que dinamizan la vida de las ciudades Los museos juegan un papel importante como dinamizadores de la vida de las ciudades -Málaga es un gran ejemplo de esto- y de sus actividades turísticas, culturales y educativas. En todas ellas, las instituciones museísticas juegan un rol cada vez más activo en todos estos escenarios. Según las estadísticas, el 70% de la gente que hace turismo en las ciudades lo hace por la oferta cultural del destino que visita, donde los museos son los elementos más importante de esa vida cultural. Desde hace más de veinte años -los cronistas marcan en rojo la fecha de la inauguración del Museo Picasso de Málaga, el 27 de octubre de 2003- la capital de la Costa del Sol ha dado un salto de calidad en la oferta de estos espacios. Tras el Picasso llegaron el Thyssen, el Ruso, el CAC, el Pompidou, el Automovilístico, el de la Aduana y algunos otros más que cambiaron el panorama de una ciudad que intentaba desvincularse de la etiqueta "sol y playa". Según José María Luna, director de la agencia pública para la gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y el Museo Pompidou, "los museos están al servicio de Málaga y ya han prestado un gran servicio". Pasado y presente de un cambio de paradigma que vinculó de forma más duradera a los museos con su entorno y con la comunidad a la que pertenecen. El reto para el futuro más cercano es ofrecer cada vez mejores experiencias en estos espacios culturales que colmen las exigencias del público. Ese es el camino.

Retos y objetivos

Los retos y objetivos de las instituciones museísticas en un futuro a corto y medio plazo acapararon el debate y la discusión a continuación. Se puede decir sin temor a equivocarnos que tres son los retos a conquistar en ese futuro no tan lejano. Uno pasa por la transformación digital, un factor común para todo el sector productivo y del que no es ajeno el gremio museístico; el segundo supone adaptar la oferta de los museos a las nuevas exigencias del público en particular y de la sociedad en general a través de la oferta de experiencias 360 más completas que satisfagan los nuevos requerimientos de los visitantes, y, por último, la formación. Una formación de los profesionales del sector que pueda dar respuesta a un público cada vez más seguro de lo que quiere ver y de lo que espera cuando entra en un museo.

"Los ODS van a marcar el ritmo ahora y en el futuro y eso cuesta dinero. La transformación digital es el gran reto que tenemos que afrontar, y a partir de ahí, cada uno tiene su estrategia. Otro aspecto a tener en cuenta es la ciberseguridad, salvaguardar toda la información del museo para luego construir el resto", aseguró Javier Ferrer. En esa misma línea se manifestaron Emilia Garrido, que puso el acento en la digitalización de los fondos de los museos: "La transformación digital la conseguiremos a muy largo plazo, el trabajo por hacer es inmenso". Además Helena Juncosa añadió que para ejecutarlo "se hace necesaria una específica formación de todos los profesionales de los museos y para eso hace falta mucho tiempo y dinero. El camino es muy largo", comentó.

Para Elvira Carrera, "el reto es adaptarnos a las exigencias del público que cada exige más, y eso lo tenemos que hacer con recursos, ahora en el Museo del Automóvil estamos estudiando al público que nos visita para poder darle lo que pide, experiencias más completas que cumplan con todas sus expectativas".

Los museos de la ciudad han sido uno de los principales actores en la profunda transformación que desde hace más de dos décadas acomete Málaga. "Hemos sido claves en la conversión de Málaga en un ecosistema cultural de primer orden. Nos erigimos en dinamizadores culturales", apuntó Helena Juncosa. En esta misma línea de pensamiento se situó José María Luna: "Lo hemos sentido, lo hemos sido y seguimos siendo claves en esa configuración de la "nueva" Málaga. El director del Museo Pompidou y de la Casa Natal de Picasso cree que si se mantiene la apuesta se conseguirán otro tipo de beneficios que se verán a más largo plazo. "Antes del Covid el 70% de la gente que visitaba un lugar lo hacía por su oferta cultural, de la que los museos son una parte importante. Ahora mismo el turista cultural gasta más que el mítico turista de golf de la Costa del Sol".

Para Javier Ferrer, los museos han cumplido con la estrategia que se diseñó en 1999. "Somos agentes formadores, abrimos mercados de trabajo para personas vinculadas al mundo del arte y colaboramos en el crecimiento y sostenibilidad económica de la ciudad y ahí esta la gran repercusión internacional de todo lo que se está haciendo en Málaga".