La artista malagueña Divino ha denunciado la presunta agresión homófoba que sufrió el pasado sábado en Madrid, que le ha causado varias fracturas en el rostro y para cuya reparación ha requerido una intervención quirúrgica.

En su cuenta de la red social Instagram, Divino explica: "Me pegó un puñetazo (o más de uno, no lo sé). Me ha roto parte de la órbita del ojo, la nariz por tres sitios y el pómulo. Me desperté inconsciente y cuando me miré al espejo me tuve que recomponer la nariz antes de llamar a la ambulancia".

"No me siento la parte derecha de la cara y no sé si la volveré a sentir. En estos momentos estoy entrando a una operación de dos horas para intentar recomponer los huesos de la cara. Ha intentado matarme", añade en la publicación, que acompaña con una fotografía de su rostro tras la agresión.

Divino denuncia que ha sufrido "una agresión homófoba" y que ha sido "víctima de (otro) puto delito de odio", algo que antes "siempre pensaba que le iba a pasar a otrx", aunque ahora piensa que les "puede pasar en cualquier momento".

"Ahora mas que nunca, porque está abriendo las jaulas de los homófobos, tránsfobos, xenófobos, asesinos de mujeres para que vayan a nuestra caza. Se les está dando voz en Congresos, Senados, televisiones, en Europa, en el mundo", resalta la artista.

También resalta que no es "buena presa" y advierte a su agresor de que no le da "miedo", porque va a ir a por él "judicialmente".

"No me dais miedo vosotros, porque si hace falta moriré matando. Sí me da miedo que muchxs hermanxs se sientan solxs y voy a hacer lo que pueda para que no se sientan así", añade la artista.

Amenazas de muerte al colectivo Colega Torremolinos

Otra denuncia homófoba que se ha realizado este lunes en la provincia es la del presidente de la Asociación Colega Torremolinos, Santiago Rubio, que ha denunciado ante la Policía Nacional un mensaje de amenaza de muerte recibido por una red social este pasado domingo, 2 de julio.

Así lo han asegurado el propio afectado y desde la Federación Andalucía Diversidad LGBT en un comunicado, explicando que un usuario escribió un mensaje en la web de Amnistía Internacional que decía --haciendo referencia al día de Orgullo LGTBI+--: "para cuándo el orgullo hetero, un país católico y hoy es el día mundial de los moñas, una pandemia peor que el coronavirus"; a lo que un voluntario de la asociación contestó "a ver si te vas a contagiar".

Entonces, Rubio, "una persona comprometida con los derechos del colectivo LGTBI+", se sintió muy indignado por lo ocurrido y decidió escribir a este individuo, que se hace llamar 'Victor jean', mediante mensaje privado en una red social: "Esto es un delito de odio y le voy a comunicar lo que haces a tu empresa, policía y Mossos d'escuadra".

La contestación, según han indicado desde Andalucía Diversidad LGBT en el comunicado, fue "bastante agresiva e intimidatoria", ya que señaló: "Lo único que te voy a decir es que ya tengo tu nombre y dirección. No juegues con el peor fuego. Créeme. Amenazarme es lo peor que podías haber hecho. No acepto las amenazas de nadie. Amenazarme créeme mi madre te puede costar muy caro, hasta puedes encontrarme mañana delante de tu puerta, te lo estas jugando".

Desde la Asociación Colega Torremolinos han lamentado que los discursos de odio por redes sociales a personas del colectivo LGTBI+ "van en aumento, y en la mayoría de casos los agresores hacen uso de un lenguaje muy agresivo y que en muchas ocasiones constituyen un delito de odio".

Desde el ecolectivo han añadido que Rubio "tiene claro que no va a permitir que personas así salgan impunes, y más si estos mensajes son amenazas directas hacia su persona. Santiago en esta ocasión teme por su propia integridad y la de su familia".

"Desde Colega Torremolinos seguiremos luchando para que al colectivo LGTBI+ se le respete y siempre actuaremos en contra del odio", ha asegurado Rubio.

Por su parte, desde la Federación Andalucía Diversidad LGBT, de la que forma parte Colega Torremolinos, han animado a que "todas personas del colectivo LGBTI que reciban, amenazas, intimidaciones, agresiones y constantes discursos de odio hacia su integridad se denuncien".

En este sentido, Antonio Ferre, el presidente de la federación, ha reiterado que "el odio y los delitos de odio al colectivo LGBTI han aumentado este año pasado y siguen aumentando, ya que se está institucionalizando esos discursos que creíamos que era ya una minoría residual".