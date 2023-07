El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Arturo Bernal, rechazó ayer que la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía sobre el proceso de redacción del proyecto de recuperación del Convento de la Trinidad de Málaga suponga retrasos en esta actuación por la que se rehabilitará el espacio para que sea «una gran centro cultural» y polivalente.

Así lo dijo Bernal en una comparecencia en la Comisión de Cultura del Parlamento andaluz solicitada por el grupo socialista para que informara sobre el proyecto y el desarrollo del Centro Andaluz de Creación Escénica Contemporánea ‘Miguel Romero Esteo’, que se ubicará en dicho edificio tras las obras.

Bernal incidió en que se va a llevar a cabo una rehabilitación «completa para albergar un espacio para la cultura con carácter polivalente, multidisciplinar, de diferentes disciplinas culturales, fundamentalmente artes escénicas, pero también otras». «Es un espacio muy grande y tenemos la obligación de dotarlo de la mayor polivalencia, porque entendemos que es un centro que da la vida no solamente a un gran barrio sino a toda la ciudad», dijo.

Explicó que se presentó un recurso por parte de uno de los licitantes ante dicho tribunal administrativo, el cual resolvió «estableciendo una serie de consideraciones», que supone volver al momento de emisión del informe técnico de valoración de ofertas. «El tribunal lo que ha dicho es que motive mejor el informe de los técnicos para llegar a la conclusión que resulte. No tiene por qué ser el mismo adjudicatario», precisó.

Pero esto, «no supone ningún freno a la adjudicación, ni tampoco incumple los plazos previstos para la actuación», dijo el consejero, quien incidió en que «no supone la invalidación del expediente de ninguna manera». «No hay freno, no hay incumplimientos y no hay invalidación del expediente», insistió, añadiendo que tampoco se pone en riesgo la inversión prevista ni los fondos europeos.

Bernal reseñó que el pasado 22 de junio se celebró esa nueva mesa de contratación que proponía el Tribunal Administrativo en la que se han revisado las valoraciones y se ha solicitado la correspondiente ampliación de la motivación al Comité de Expertos, «cumpliéndose con ello lo requerido».

Así, dijo que «en breve, una vez que contemos con toda esta información ya perfectamente cumplimentada y con la ampliación en cuanto a la motivación requerida volveremos otra vez a resolver la adjudicación del contrato y su posterior formalización».

A pesar de esta «eventualidad», el consejero aseguró que «se espera, como está previsto, iniciar la redacción del proyecto en la misma anualidad del año 23» y que se licite la segunda fase, las obras de la dirección facultativa a final de 2024.

Por su parte, el diputado andaluz del PSOE José Luis Ruiz Espejo, dijo que el Convento de la Trinidad es «una seña de identidad» de Málaga y señaló que el objetivo debe ser el mismo que con el Museo Picasso, que supuso «la revitalización de toda una zona, de todo el Centro y yo creo que de toda una ciudad y una provincia».