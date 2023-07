La fiesta que hace honor a la Virgen del Carmen es una fecha señalada en el calendario de todos los malagueños. En la mayoría de barrios, como Pedregalejo y el Palo se celebra el 16 de julio. En El Perchel, la procesión de la Virgen del Carmen Coronada se traslada del 23 de julio al sábado 22 de julio, con motivo de las elecciones generales. El Carmen de Huelin es la única que mantiene su salida procesional el 23 de julio.

La Virgen del Carmen, también conocida como patrona de pescadores y marineros, tiene una gran devoción en Málaga. En estas procesiones de tierra y mar también participan el día 22 de julio la Asociación de Ntra. Sra. del Carmen, Patrona de los Submarinistas, ya que desde 1981 se sumergen todos los años en esta festividad para procesionar la imagen que se encuentra en las profundidades del conocido Roqueo del Perro, situado frente al Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Pedregalejo

El día 16 de julio de 2023, en el barrio de Pedregalejo, se desarrollarán los siguientes actos:

A las 00.00 horas: Felicitación a Nuestra Señora del Carmen de Pedregalejo

A las 06.00 horas: solemne Rosario de la Aurora desde el callejón de la Virgen hacia el Paseo Marítimo y calles adyacentes

A las 07.00 horas: misa de Alba en la desembocadura del Arroyo de los Pilones

misa de Alba en la desembocadura del Arroyo de los Pilones A las 18.00 horas: salida procesional desde las Parroquia del Sanctissimum Corpus Christi.

El recorrido será el siguiente: salida a las 18.00 horas de la Iglesia Parroquial Corpus Christi, c/ Ventura de la Vega, Avda. Juan Sebastián Elcano, c/ César Riario, c/ Bolivia (dirección oeste), c/ Varadero, Paseo Marítimo El Pedregal hasta la desembocadura del Arroyo de los Pilones y punto de embarque a las 21:00. A las 22:00, se procederá al desembarque de la imagen y, posteriormente, se reanudará la procesión por el Paseo Marítimo el Pedregal (dirección este) hasta la Plaza del Ancla, c/ Cenacheros, c/ Pepote, c/ Boquerón, c/ Bolivia, c/ Cesar Riario, Avda. Juan Sebastián Elcano. c/ Corpus Christi, c/ Ventura de la Vega e Iglesia Parroquial Corpus Christi. La banda de música La Paz será la encargada de acompañar musicalmente a la Estrella de los Mares en Pedregalejo.

El Palo

En este caso, la banda CC y TT Gitanos y la banda de música de Zamarrilla acompañarán a la Virgen del Carmen del Palo el 16 de julio en su salida procesional. La fiesta del Carmen coincide en la barriada del Palo con la celebración de la Feria del barrio, en el que se realizará un acto de exaltación a la Virgen del Carmen con el inicio del triduo e imposición de medallas a los nuevos hermanos. Tienen varios actos previos programados:

7.00 horas: Santa Misa de Alba en la plaza del Padre Ciganda en la que actuará el Coro Aire Andaluz

8.00 horas: Diana Floreada por las calles paleñas, a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Gitanos 7,00 horas

Los horarios clave del recorrido procesional por tierra y mar son:

Salida: 17.30 horas

Embarque: 20.30 horas

Desembarque: 22.30 horas

Encierro: 02.00 horas

La Virgen del Carmen del Palo pasará por: avenida Juan Sebastián Elcano, calle Arquitecto Eduardo Estevez, avenida Salvador Allende, carril Milagrosa, calle Quitapenas y calle Banda del Mar. Se procederá el embarque de la imagen marinera. El desembarque se producirá en la playa El Dedo (altura restaurante El Tintero). La vuelta hacia su templo se desarrollará por la calle Banda del Mar, calle Mar, avenida Juan Sebastián Elcano y llegada a su templo.

Por su parte, la Virgen del Carmen Coronada hará honor a la festividad del Carmen el 16 de julio, el 18 de julio y el 22 de julio con su salida procesional.

El domingo 16 de julio, con motivo de la festividad del Carmen, en la parroquia Ntra. Sra. del Carmen, a las 12.00 horas se iniciará la solemne función principal con la asistencia de la Armada española. Durante toda la jornada, la Virgen permanecerá expuesta en besaescapulario, con misas a las 09.00 horas, 10.30 horas y a las 20.00 horas

El martes 18 de julio, en la parroquia a las 19.30 horas, se celebrará la Eucaristía conmemorativa del XIX aniversario de la Coronación Canónica

El recorrido procesional será el 22 de julio por la celebración de las elecciones generales el 23J.

Asociación de Ntra. Sra. del Carmen Patrona de los Submarinistas

La Virgen del Carmen, patrona de pescadores y marineros, también lo es de los submarinistas. Desde 1981 realizan cada año su particular procesión por tierra y mar tras sumergirse para recuperar a su imagen de las profundidades del mar. Este año, como Ntra. Sra. del Carmen Coronada, realizarán su recorrido el 22 de julio. El día 16 de julio, a las 9.30 horas realizarán la recepción en la Comandancia Militar de Marina por su comandante Pablo Ramón Murga Gómez, para realizar una ofrenda floral y salve a la primera imagen, que estuvo sumergida hasta 1994 y sustituyeron por su deterioro, a la que conservan y veneran con gran devoción.

Huelin

Es la única que mantiene el recorrido procesional el día 23. El día 19 de julio y el 22 realizarán actos en honor a su titular mariana:

El día 19 de julio llevarán a cabo la imposición de medallas a los nuevos hermanos

El día 22 de julio se besa el escapulario y se realiza la función principal: la sagrada imagen estará expuesta en besaescapularios durante el horario parroquial. La Misa de Marengos en Honor a Nuestra Sagrada Titular dará comienzo a las 19.30 horas y al finalizar se realizará el Canto de la Salve

Los vecinos de Campanillas también viven esta fecha en torno a la Virgen del Carmen. Realizarán una serie de actos religiosos en los días previos a su festividad como la presentación de los niños nacidos en el último año, que se celebrará el viernes 14 de julio a las 20.00 horas, o la ofrenda floral y la felicitación a la Virgen por su día, que comenzará a las 23.30 horas del día 15.

Finalmente, el domingo 16 tendrá lugar la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen a las 18.30 horas en su parroquia, acompañada por el coro Raíces de Campanillas, para salir en procesión por las calles de Campanillas, a partir de las 20.00 horas, hacia su capilla de la calle Ruiz y Maiquez junto con la asociación musical La Lira – banda de música de Pizarra.

Colonia Santa Inés

En la Colonia Santa Inés realizarán la salida procesional el 22 de julio por las principales calles del barrio. La banda de CCTT de Gitanos y la Asociación Cultural Musical Banda de Música Cruz del Humilladero acompañarán a la imagen durante el recorrido. Los días previos tendrán lugar diferentes cultos religiosos a la imagen:

El domingo 16 de julio, a las 12:00 horas Misa Solemne y posterior besamanos

El miércoles 19 de julio, a las 19:00 horas rezo del Santo Rosario y misa a continuación.

El jueves 20 de julio, a las 19:00 horas rezo del Santo Rosario y misa a continuación.

, a las 19:00 horas rezo del Santo Rosario y misa a continuación. El viernes 21 de julio, a las 19:00 horas rezo del Santo Rosario y misa a continuación. Tras la misa ofrenda de flores blancas en la explanada del Centro de Salud Colonia Santa Inés.

Olías

La procesión de la Virgen del Carmen de Olías salió sobre las 19.00 horas de este sábado, 15 de julio, desde la iglesia de San Vicente Ferrer, a dónde ha estado desde el pasado 9 de julio, cuando fue trasladada desde su ermita. En esta iglesia ha recibido culto estos días, en los que se ha celebrado el triduo en su honor.

La salida para la procesión de vuelta y como culmen de los cultos en su honor recorrió la calle principal de este núcleo del distrito Este de vuelta a la ermita. Le acompañó la Banda municipal de música de Álora.