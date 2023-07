El nuevo parking de Smassa, ubicado bajo la avenida de Pío Baroja en El Palo, inauguró la semana pasada sus dos plantas de plazas en rotación -abiertas al público general- anque sigue pendiente de resolver la situación en la planta -3, la de residentes.

Esta mañana en la Comisión de Urbanismo se ha salvado otro trámite administrativo para poner en marcha esta planta, que cuenta con 176 plazas. El equipo de gobierno ha aprobado -con los votos en contra del PSOE y Con Málaga junto a la abstención de Vox, que no ha intervenido en el debate- el expediente para tramitar la cesión onerosa a favor de Smassa del dominio público del subsuelo de la avenida Pío Baroja y de las pistas deportivas del colegio público Valle Inclán.

Un trámite que garantiza la propiedad del suelo a Smassa y, por tanto, el proceso de venta de las plazas, que llegó a paralizarse porque la empresa municipal de aparcamiento contaba con una cesión por 25 años, lo que generaba un problema legal en la compraventa de los aparcamientos.

De esta forma, las plantas -1 y -2 se mantienen bajo el régimen de concesión demanial otorgada a Smassa por parte del Ayuntamiento de Málaga mientras que la tercera planta se adquiere mediante cesión onerosa, con un importe de importe de 475.163,27 euros. Una cantidad calculada, según ha informado el consistorio, por la sección de valoraciones de la Gerencia de Urbanismo, en base a los ingresos totales previstos por la venta de las plazas de aparcamientos que se contemplan en esta planta y los costes totales de la obra. El pleno deberá dar la luz verde definitiva a finales de mes a este expediente.

Una "chapuza"

Tanto PSOE como Con Málaga han votado en contra de este expediente y han criticado la existencia de "presuntas irregularidades" en la gestión de la construcción del parking además de su judicialización tras la denuncia de una empleada pública de Smassa por supuestas presiones.

"El largo trámite de Pío Baroja es una chapuza que está lleno de procedimientos y de actuaciones que cuanto menos son poco regulares. Se inició el procedimiento con una concesión demanial de las tres plantas, hubo una reacción vecinal porque se había firmado un contrato de promesa de venta sin haber tenido la información suficiente de que lo que se estaba firmando era una concesión demanial por una duración de 25 años", ha reclamado la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas. "Una vez que se ha inaugurado el uso de las dos plantas en rotación cuanto queda para que pueda estar en uso la tercera planta".

Por su parte, el concejal socialista responsable de Movilidad, Jorge Quero, ha argumentado que el PSOE está en contra de "blanquear una nefasta gestión por parte del equipo de Gobierno".

"Este aparcamiento empezó mal y ustedes traen ahora una cosa que se tenía que haber hecho al principio. Se comprometieron con los vecinos con un contrato de promesa de compraventa de un aparcamiento de un terreno que ni siquiera era propiedad del Ayuntamiento de Málaga", ha reiterado Quero, que ha insistido en que las obras sufrieron un retraso que no se ha penalizado y que fue denunciado por la exjefa de la oficina técnica de Smassa, que denunció un presunto caso de acoso laboral. "Es hora de que el Partido Popular pida perdón por todas las presuntas irregularidades y las molestias a los vecinos y a la comunidad educativa".

"Subsanar problemas"

En su respuesta, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha reconocido que este trámite que hoy se ha aprobado "se tendría que haber hecho con carácter previo" y que en su área "hay muchas cosas que no se han hecho bien" pero nunca con el "ánimo de cometer irregularidades".

"Han sido problemas técnicos-jurídicos en la tramitación de un expediente. Por ejemplo, lo que ha dicho que esto se tendría que haber hecho con carácter previo, efectivamente, pero como en otras construcciones anteriores hace muchos años que no se habían hecho, pues quizás nos hayamos equivocado, en eso no les voy a decir que no tengan razón, pero estamos subsanando problemas administrativos", ha defendido, al tiempo que ha celebrado el "éxito" de las plazas de rotación ya en funcionamiento.

Por su parte, la edil de Urbanismo, Carmen Casero, ha afeado a la oposición que intente "estirar el chicle de la corrupción" en un expediente que cuenta con "todos los parabienes de Intervención y Asesoría Jurídica". "Los vecinos de El Palo están encantandos con ese parking del que los dos grupos han sido oposición permentente", ha criticado, en alusión al PSOE y a la coalición de izquierdas.