«Está aumentando la prevalencia de la miopía y probablemente la tendencia siga al alza»

Cada vez pasamos menos tiempo al aire libre y más dentro de casa. Tanto jóvenes como adultos han cambiado sus rutinas y sucumbido a las comodidades y tecnologías de la vida moderna que nos recluyen más horas en sitios cerrados, acompañados, en la mayoría de las ocasiones de una pantalla. Javier García-Montesinos Gutiérrez, oftalmólogo especialista en Córnea, Superficie Ocular y Cirugía Refractiva en el Hospital Regional Universitario de Málaga, explica las consecuencias que esto puede tener para nuestra vista y recuerda la importancia de acudir a revisiones periódicas al oftalmólogo, especialmente los niños y mayores de 40 años, para evitar ciertas patologías y mantener una buena salud ocular.

Todo el mundo ha oído hablar del trasplante de órganos, pero no tantos del trasplante de córnea, ¿son muy habituales en Málaga?

Son bastante habituales y nosotros en el Hospital Civil tenemos bastante volumen porque somos centro de referencia para el área oriental de Málaga, aunque también vemos a pacientes de Antequera, de la zona de la Axarquía de Vélez Málaga e incluso a pacientes con patología corneal que nos mandan de Melilla. El año pasado hicimos 77 trasplantes de córnea. Fuimos el tercer centro de Andalucía que más trasplantes hizo por detrás de Córdoba.

¿Y cuál es la enfermedad ocular más común en la provincia?

El ojo seco es la patología ocular más frecuente. Nosotros la vemos en nuestra consulta y puede llegar a afectar al 30% de la población en general.

¿Cuál es su tratamiento?

Se hace un tratamiento escalonado en función de la gravedad de los síntomas que presenta el paciente y de las necesidades que tenga. El primer escalón terapéutico normalmente son lubricantes oculares. Luego se ponen una serie de antiinflamatorios y medidas de hábitos de higiene. También hay tratamiento para los párpados y se pueden poner antibióticos o tapones en los puntos lagrimales.

¿Han detectado un aumento de la demanda de cirugías oculares en los últimos años?

Un poco sí, concretamente de la patología corneal, porque como se está extendiendo las técnicas de queratoplastia en lamelares, cada vez la hacemos con más frecuencia porque podemos llegar a más pacientes que a veces no se operaban por los inconvenientes que tenía la técnica de trasplante antigua. Pero con esta técnica solo se trasplanta la parte de la córnea que está estropeada y se tienen mejores resultados visuales y, sobre todo, menor riesgo de rechazo que la queratoplastia penetrante o la técnica, digamos, de trasplante de toda la córnea.

¿Y han notado también un aumento de la miopía?

Sí. Se está viendo con los años, y en diferentes estudios profesionales, que está aumentando la prevalencia de la miopía y probablemente en los próximos años la tendencia siga al alza.

¿Se sabe por qué?

Principalmente se piensa que es porque cada vez hacemos más trabajo de cerca y por cambios en los hábitos de vida. Cada vez pasamos menos tiempo al aire libre, y se ha visto que un factor protector para evitar que la miopía aparezca es hacer actividades al aire libre, porque la luz solar es un factor protector de la miopía. Sin embargo, cada vez estamos más tiempo en casa, con entornos cerrados, trabajando de cerca.

¿Es posible retrasar la miopía o evitarla de alguna manera?

Existen varios métodos para frenar la progresión. Es decir, si una persona por su hábito o por su genética va a tener seis dioptrías, mediante diferentes métodos se puede frenar la progresión para que, a lo mejor, en vez de tener seis, acabe teniendo tres. Eso también repercute en su calidad visual y luego, por ejemplo, si se quiere operar, es más fácil. Además, se pueden llegar a evitar algunas complicaciones de la miopía elevada. Principalmente estos métodos son farmacológicos, con gotas de atropina diluida o una serie de lentes de contacto, que tienen diferentes mecanismos ópticos y consiguen frenar la progresión. Esto, sobre todo, tiene interés en las personas jóvenes que en un momento dado pueden tener una rápida progresión de la miopía.

Mencionaba antes el tema de la operación, ¿existe una edad que sea más adecuada para operarse de miopía?

La cirugía refractiva, es decir, «para quitarse las gafas» se suele hacer a partir de los 21 años, cuando la graduación está estable, al menos un año.

¿Después de la operación puede volver la miopía?

Sí, puede volver. Por eso lo ideal es estar seguro de que en cada caso la miopía esté estable y no esté subiendo. Si te sube la miopía no debes operarte porque a ti se te corrige lo que tienes en ese momento. De manera que, si hay una tendencia a que te suba, es menos recomendable porque te puede volver a subir y a los años volver a necesitar gafas. Por eso es importante que en el estudio preparatorio se vea efectivamente que la miopía está estable y que no está progresando. Y eso depende de cada persona, a lo mejor a algunas se les estabiliza a los 20 y poco y a otras más tarde.

Cada vez se habla más de la proliferación del uso de pantallas por parte de los jóvenes y adolescentes, ¿puede tener consecuencias para la salud ocular?

Lo que principalmente produce el uso de pantallas electrónicas es fatiga ocular y sobre todo aumenta los síntomas de sequedad ocular. Esto ocurre porque con las pantallas fijamos más la vista y parpadeamos menos. Y mantener la mirada fija y no parpadear durante mucho tiempo produce cansancio visual, que puede dar lugar a dolores de cabeza y en personas que tienen ojos secos se pueden exacerbar esos síntomas de sequedad ocular.

¿Qué recomienda para reducir estos efectos?

Lo que se recomienda sobre todo es hacer descanso y no abusar, en la medida de lo posible, de las pantallas, aunque muchas veces es por trabajo. Por eso, es recomendable hacer descansos cada media hora y descansar la vista mirando un poquito a lo lejos, para relajar la acomodación y evitar esa fatiga visual. También es bueno estar en un sitio con pantallas electrónicas que no tengan reflejo y colocar bien la pantalla, que estén un poquito por debajo de la altura de los ojos para tener una mirada más relajada. Luego, en el caso de personas que tengan ojos secos, por ejemplo, pueden usar lágrimas artificiales sin conservante cuando estén con pantallas electrónicas.

En lo que parece que no hay acuerdo es sobre si la luz azul de las pantallas es dañina o no para la vista, ¿deberíamos usar filtros de luz azul en nuestros aparatos o incluso en nuestras gafas?

No se ha demostrado todavía que realmente sea dañina para la retina. Al final, la conclusión a la que se ha llegado en los estudios es que no hay ninguna evidencia de que la luz azul de las pantallas sea mala para el ojo. Lo que produce es ojo seco y fatiga visual.

De manera general, ¿diría que los malagueños se cuidan bien los ojos?

Yo creo que sí. Mucha gente va a una revisión de vez en cuando. De hecho, en cuanto a las revisiones oftalmológicas, es muy importante que todos los niños se hagan una a partir de los tres o cuatro años para poder detectar si hay alguna patología o algún defecto de refracción para poder corregirlo adecuadamente y evitar el ojo vago. También es muy importante que las personas a partir de los 40 años vayan a los oftalmólogos al menos una vez al año, sobre todo si tienen antecedentes familiares de glaucoma.

Ahora en verano, ¿qué patologías oculares son más comunes?

Ahora en verano y primavera se ve mucha alergia. También aumenta, y esto es muy importante, la frecuencia de las queratitis infecciosas, es decir, de las infecciones de la córnea, sobre todo en personas que usan lentillas y que no tienen una buena higiene. Por eso es muy importante que aquellas personas que usen lentillas, extremen las medidas de higiene. Que no se bañen en agua dulce nunca con ellas, que no se duchen ni duerman con ellas, que las cambien cuando tocan en función del tipo de recambio que tenga cada lentilla, y que las conserven siempre con solución de mantenimiento y nunca con agua. También es muy importante que cambien el estuche cada mes o, como mucho, cada dos meses, porque, si estás con el mismo un año, puede contaminarse y coger gérmenes que luego te infectan el ojo y te produce una queratitis, que es muy peligroso.

¿Entonces un mal uso de las lentillas puede tener graves riesgos a nivel de salud?

Un mal uso de las lentillas tiene muchos riesgos para el ojo. Nosotros vemos muchos pacientes que, por desgracia, cogen infecciones graves y aunque las tratamos, al final pierden visión. Y algunos incluso se tienen que hacer un trasplante de córnea por este motivo.

¿Cuáles son las enfermedades oculares que pueden aparecer más con la edad?

Sobre todo la catarata, pues es la patología más frecuente que aparece con la edad. Casi todo el mundo va a tener cataratas a lo largo de su vida. Luego también hay otras enfermedades asociadas a la edad como la degeneración macular o el glaucoma que se hace más prevalente con la edad. Pero la cirugía de la catarata es la que más se realiza en el mundo. Está muy consolidada y tiene muy buenos resultados. Normalmente el paciente recupera toda la visión y además se puede aprovechar para quitarle las gafas si tiene. Al final tener cataratas a cierta edad es un proceso normal del envejecimiento.

Desde su punto de vista, ¿cuál cree que será el principal problema al que tendrá que enfrentarse la salud ocular en un futuro?

Yo pienso que es la degeneración macular asociada a la edad, porque es una patología que aparece sobre todo con el envejecimiento, aunque también haya otros factores de riesgo. Pero como cada vez vivimos más años, será un problema socioeconómico importante porque cada vez van a ser más los pacientes que padezcan esta enfermedad y a los que habrá que tratar para que no pierdan visión ni calidad de vida. Ya estamos viendo un aumento progresivo de esta enfermedad y en el futuro va a ser todo un desafío para la oftalmología, que veremos cómo se puede abordar. Afortunadamente, cada vez tenemos más y mejores opciones terapéuticas para tratar la degeneración macular.