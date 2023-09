Llega como cada 7 de septiembre la Fiesta de la Candelaria, la Noche de las Lumbres o la Noche de las Candelarias, según el municipio en el que nos encontremos, y la ancestral tradición de acondicionar los campos en plena vendimia. La quema de rastrojos para purificar las fincas es algo que se ha heredado de padres a hijos, pero en plena sequía de nuevo recuerda la Junta de Andalucía la prohibición de «realizar fuegos al menos hasta mediados de octubre».

«El riesgo de incendios sigue alto para toda la provincia de Málaga, como para el resto de Andalucía, por lo que hacemos un llamamiento a la prudencia, porque incluso en determinadas zonas está prohibida la circulación con vehículos a motor, ante la posibilidad de que se produzcan incendios», alerta un portavoz del Infoca tras ser consultado por estas fechas tan dadas a congregar a miles de personas en distintas áreas rurales.

Localidades como Arenas, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Riogordo, Salares, Torrox o Villanueva del Trabuco celebrarán en masa unas fiestas que giran alrededor de la vendimia en muchos de estos pueblos. No obstante, en el mes de febrero, con motivo de la festividad de la Virgen de la Candelaria, también celebran distintas actividades religiosas y populares otras localidades como Benagalbón, Colmenar o Jubrique. La diferencia es que en pleno invierno «no existe riesgo alguno en cuanto a la limitación de la quema de rastrojos u hogueras».

Los propios portavoces del Infoca agregan que, pese a que sigue el riesgo alto, el propio Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía prevé que en las próximas jornadas no se active el riesgo extremo de incendios que se ha mantenido en la comunidad autónoma a lo largo de este verano.

El descenso de las temperaturas y las recientes lluvias, aunque no hayan sido muy copiosas, contribuyen a que la situación no sea ahora extrema. «Esto no significa que no pueda volver a retornarse este riesgo extremo en los próximos días, por lo que no se «bajará la guardia». Los termómetros han bajado, respecto a la semana anterior, hasta diez grados.

La prohibición actual impide, según la normativa en vigor, «la quema de vegetación natural y residuos agrícolas y forestales, así como al uso del fuego para la preparación de alimentos, que tampoco podrá realizarse en zonas de acampada o en zonas recreativas que estén acondicionadas para ello», especifica el Infoca.