Escuchar a Emilio Lehmberg por primera vez

Además de reconocida pianista, profesora titular en el Conservatorio Manuel Carra y directora de su revista ‘Intermezzo’, hace años que la malagueña Paula Coronas dirige la Vocalía de Música del Ateneo de Málaga.

Su labor le ha permitido inaugurar la vertiente musical de la institución con un gran número de actividades, incluida una tribuna para jóvenes intérpretes y un concurso de composición, gracias a un convenio con la UMA.

La Vocalía de Música, cuenta Paula Coronas, ha permitido que el Ateneo tenga un público fiel y que la actividad se extienda a otros auditorios de Málaga.

Público fiel y en el Auditorio Edgar Neville, cedido por la Diputación, es el que se reunirá el próximo sábado 21 de octubre a las 20 horas, para asistir al homenaje al compositor malagueño Emilio Lehmberg Ruiz (1905-1959), quien fuera hijo de una malagueña y un marinero del buque escuela prusiano ‘Gneisenau’, que naufragó en aguas del Puerto de Málaga en diciembre de 1900.

Sin embargo, no se conoce lo suficiente ni la vida ni la obra de este compositor malagueño y como destaca la artista, no ha sido hasta un reciente documental, ‘Buscando a Lehmberg’, estrenado en el último Festival de Cine de Málaga, cuando de la mano de su hija, Carmen Lehmberg, se supo que el músico realmente se suicidó y no murió atropellado, como se creía.

La llamada en RNE

Paula Coronas, que interviene en el documental como intérprete y entrevistadora, destaca que reivindica en muchos de sus recitales y trabajos a los compositores malagueños de ese núcleo cultural iniciado por Eduardo Ocón. De hecho, en su último disco ‘Femmes d´Espagne’ (2021), de distribución internacional, explica que grabó el ‘Fandango de Málaga’ de Lehmberg, una preciosa pieza que, además, tras interpretarla en una ocasión en RNE, «me pasaron una llamada y era su única hija, entusiasmada con que alguien pudiera recuperar esta obra».

A raíz de este primer ‘encuentro radiofónico’, Paula Coronas ha forjado una amistad con Carmen Lehmberg y su familia que se dejará notar en el homenaje del próximo 21 de octubre. En primer lugar, porque comenzará con una mesa redonda, moderada por el periodista de RNE Carlos Santos, en la que entre otros participará Elio Prieto Lehmberg, nieto del compositor.

Además, luego los espectadores podrán escuchar, con Paula Coronas al piano y la participación de la soprano Lourdes Martín y el tenor Luis Pacetti, varias piezas de Emilio Lehmberg, seis de ellas inéditas, gracias a la generosidad de sus descendientes.

Para la vocal de Música del Ateneo, el homenaje a Emilio Lehmberg -la entrada gratuita hasta completar aforo- será la ocasión para conocer mejor a este músico de raíces andaluzas, englobado en el nacionalismo español de Falla y con un acento «muy malagueño». Y gracias a estas seis piezas inéditas será como escucharlo por primera vez.