La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Yolanda Gómez, ha informado sobre la moción presentada por su grupo municipal para la realización del proyecto de funicular al Castillo de Gibralfaro, que prevé unir el centro de la capital malagueña, desde la Plaza de la Merced, con el Castillo de Gibralfaro mediante una infraestructura subterránea.

Según Gómez, "mejorar el transporte y promover la oferta cultural relacionada con el Castillo de Gibralfaro, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, es una prioridad. Esto no sólo impulsaría el desarrollo económico, sino también aumentaría los ingresos por visitantes, destinados al mantenimiento y conservación del lugar".

Para la concejala se trata de un proyecto cuyo coste y mantenimiento se autofinanciaría por medio del mismo pago que realizarían los usuarios. Además, "ayudaría a impulsar el mantenimiento del Castillo y la Alcazaba que, lamentablemente, necesita una solución desde hace bastante tiempo", ha dicho.

Gómez ha señalado que "la dificultad de acceso al Castillo, ya sea a través de la línea 35 de autobús o caminando por la ruta que bordea la muralla, puede desmotivar a los cruceristas, quienes representan una parte importante de los visitantes interesados en el monumento".

La edil de Vox ha señalado que el conjunto monumental, Castillo y Alcazaba, "recibe alrededor de un millón cien mil visitantes, de los que sólo el 30% terminan subiendo y visitando el Castillo de Gibralfaro".

Facilitar el acceso a lugares históricos

Además, ha destacado "la importancia de facilitar el acceso a los lugares históricos y de interés turístico, como el Castillo de Gibralfaro". En este sentido, el proyecto del funicular se presenta como "una solución moderna y sostenible que acercaría el Castillo a la ciudad en tan solo tres minutos de trayecto".

Gómez ha recordado que "el proyecto no es nuevo, se planteaba en 2007 como teleférico, en superficie y se descartó por su impacto paisajístico y visual". Posteriormente, ha indicado, "en el año 2018, la Academia Malagueña de Ciencias propone la construcción de un túnel subterráneo de 420 metros de longitud, a no más de ocho metros de profundidad para no llegar a restos arqueológicos, consistente en un funicular que circularía por raíles, con una capacidad de 80 personas y conectaría la plaza de la Merced con una plazoleta entre el parador de Gibralfaro y las murallas del Castillo".

De esta forma, el Grupo Municipal Vox, propone "retomar y relanzar el proyecto del funicular, asegurando la inclusión de nuevas tecnologías y buscando inversiones para su financiación, estimadas en quince millones de euros en 2018". Asimismo, propone la "coordinación con diferentes áreas municipales y la colaboración con la Academia Malagueña de Ciencias para llevar a cabo los estudios actualizados necesarios.