«El Guadalmedina puede sumar 850 metros cúbicos y por su cauce caben 600»

El académico de Ciencias e ingeniero técnico industrial Manuel Olmedo Checa tomó el testigo del conde de Guadalhorce, Francisco Benjumea Heredia, para concienciar del peligro que siguen suponiendo para Málaga la presa del Limonero y el Guadalmedina, máxime en estos tiempos de cambio climático.

Lleva muchos años alertando del riesgo de inundación de Málaga por el Guadalmedina y no ceja.

Esto es cumplir un deber. ¿Qué hace una persona si ve salir humo negro de un cuarto piso? Pues yo estoy con el Guadalmedina en una situación muy similar. El deber nace de la experiencia de muchos años dedicados a temas de agua y al estudio de los sistemas hidráulicos malagueños.

Usted estuvo al frente del contingente de civiles y militares cuando las inundaciones de 1989.

Esto para mí no es una ocurrencia, es una idea que nace de la experiencia y de la ciencia aunque sea histórica y hay un predecesor, el conde de Guadalhorce, Francisco Benjumea, quien se murió poco después de un último artículo en prensa, angustiado porque pensó que podía ocurrir algo y tenía el deber de contarlo.

¿Su primer contacto con el problema del río fue a través de Francisco Benjumea?

La cuestión del Guadalmedina la conocí, con papeles, en el año 70, cuando entré en el Ayuntamiento. Ese año fue cuando se terminó el proyecto de las consultoras Ayesa y Pantecnia sobre las soluciones para el Guadalmedina, lo que motivó la construcción de la presa del Limonero.

¿Es segura esta presa?

Lo que no es seguro es que no vaya a haber una avenida extraordinaria. Además, es una cuestión de aritmética pura: Por el aliviadero de la presa pueden pasar 600 metros cúbicos por segundo, los arroyos aguas abajo de la presa aportan 250. Uno más otro suman 850 metros cúbicos y por el cauce caben 600. Así de sencillo. Y no hay que olvidar que se ha caído una presa en Noruega.

Es cuestión de aritmética: el río puede sumar 850 metros cúbicos y por el cauce del Guadalmedina caben 600 metros cúbicos

Por eso propone dos soluciones, la primera, que se retome el proyecto de 2000 de un túnel que mande las aguas al peñón del Cuervo, con un caudal superior de 700 metros cúbicos.

Es que el riesgo que existía en tiempos de la alcaldesa Celia Villalobos sigue existiendo. Este proyecto además es obra del ingeniero que mejor conoce el Guadalmedina, José Luis Manzanares.

La segunda solución, construir dos ‘morning glory’ a cada lado del embalse del Limonero. ¿Qué es un morning glory?

Yo no estoy inventado nada, es un aliviadero, un gran agujero y cuando la presa llega a un nivel el agua empieza a salir por este agujero aguas abajo del cauce.

¿El agua saldría por el cauce del Guadalmedina?

Conectaría mediante un túnel con un gran colector por el centro del cauce del Guadalmedina, bajo el cauce y sería una obra más barata que la del túnel al Peñón del Cuervo.

¿Existen este tipo de aliviaderos ‘morning glory’ en España?

Sí, funcionan en la presa de Benagéber (Valencia) y en la de Arenós (Castellón).

¿Su propuesta cuenta ya con respaldo?

Tengo el referente de siete técnicos malagueños, entre ingenieros y arquitectos, que han dicho que esto merece ser estudiado.

¿Qué la parece las recientes obras de integración y renaturalización del río?

Muy bonitas pero es comenzar la casa por el tejado.

El río Guadalmedina sigue siendo un riesgo para Málaga, ¿y el Guadalhorce?

Por el Guadalhorce pueden venir 4.000 m3 por segundo y por cada uno de los ramales que se hicieron -unas obras estupendas- 2.500 pero en el centro sigue estando el puente de la Azucarera, inaugurado en 1868, que sólo deja pasar 700 m3.

¿A qué se debe la estrechez?

A que tiene aproximadamente un 30 por ciento del río ocupado por las pilas. La solución la saben todos: quitar ese puente y hacer uno como el que hay al lado, que no invade el cauce

.