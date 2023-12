Francisco Martín González, vecino de Mangas Verdes, dejó los Montes de Málaga, donde nació, a los 12 años junto a su familia en busca de un porvenir mejor en la capital .

El que desde hace cerca de 30 años es alcalde de la panda Primera de los Montes, de estilo Montes, fue nombrado este año alcalde mayor, coincidiendo con la 61 edición de la Fiesta Mayor de los Verdiales, declarados en 2010 Bien de Interés Cultural.

«A nosotros es que esto nos gusta, si no, no vendríamos», cuenta con una sonrisa, al tiempo que recuerda que su padre, al que decían el Raicero, porque aprovechaba las raíces para hacer carbón, ya era «bailaor de bandera y mi tío guitarrero», en los tiempos en los que no había pandas tan organizadas como ahora.

A su lado otro integrante de la panda, Miguel Falcón, comparte una letra de verdiales que canta a sus dos hijas mellizas:

Tú tendrás, mientras yo viva,

un corazón que te adore,

un hombre que te defienda

y unos ojos que te lloren.

Este jueves, la fiesta mayor de verdiales en el Parque que recuerda al verdialero Andrés Jiménez Díaz, en el Puerto de la Torre, evidencia una salud de hierro y sobre todo, que en ella participan malagueños de todas las edades.

«Llevamos unos años en una cumbre, muy estables; hemos hecho un ‘inventario’ de los alumnos que hay en las nueve escuelas de verdiales y rondamos los 300», cuenta José María Cuenca, presidente de la Federación de Pandas de Verdiales, que calcula que la media de edad de los integrantes de las pandas actuales «es de 35 años y algunos, con menos».

José María, fiestero desde hace 36 años, además es violinero de la panda de Santa Catalina (estilo Montes), fundada por su padre, Miguel Cuenca y la última en cerrar las actuaciones en el auditorio cubierto del parque.

Dejada atrás la pandemia, aunque la gripe y la covid repunten por estas fechas, el presidente de la Federación de Pandas se muestra satisfecho con el desarrollo de la Fiesta Mayor, con que todo esté «organizado y ordenado».

Prueba de la juventud en el mundo de los verdiales son Rosa Jiménez, de 25 años y Desiré Vela, de 29, integrantes de la panda de Arroyo Conca (estilo Comares), la primera, bailaora y la segunda, guitarrera. Esta última comenta: «No solía tocar la guitarra, empecé bailando pero me llamó mucho la atención la guitarra y decidí tocarla».

Como cuenta, lo característico del estilo Comares, si hablamos de la guitarra, es el punteo cuando salta el cantaor.

En cuanto al baile, para Rosa Jiménez lo más complicado no ha sido aprenderlo en sí «sino que lo difícil es bailarlo con las castañuelas». Eso sí, ayer confesaba estar nerviosa, porque era «la primera vez» que participaba en el concurso.

También del estilo Comares es la panda Raíces de Málaga, a la que pertenece Ramón Santamaría, de 67 años, que sostiene en sus brazos, vestido de fiestero, a su nieto Mario de 19 meses y de la misma guisa tiene al lado a su nieto Hugo, de 6 meses.

Como detalla, la panda se fundó en el 98 «por tradición familiar y por espuelas y por un 70% de personas de Comares». En los comienzos, recuerda, se juntaron hasta tres generaciones en esta panda. Lamenta Ramón que este año sean los primeros en participar a causa de una desgracia: el reciente fallecimiento de un joven, familiar de los fiesteros de la panda del Borge, lo que ha hecho que este año no participe este conocido grupo.

Faltó además la tradicional visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ejerciendo de alcalde de una panda con su vara de mando, a causa de un constipado, informaron fuentes de la organización.

Varas de goma

Los tiempos cambian, por eso la vara de alcalde de las pandas ya no suelen ser la clásicas varas de madera trenzadas -conocidas como 'picha de toro'- y luego adornadas. «Esta tiene 10, 15 años y es goma de polietileno», cuenta Francisco Martín González.

Otro alcalde presente es Manuel Sánchez, de la panda de Los Moras (estilo Almogía), conocido como el Rubio de Maqueda, quien explica que la panda se formó con vecinos de Santa Rosalía-Maqueda (Campanillas) y de la pedanía de Los Moras de Almogía. Y aunque Manuel comenzó de platillero, ha ido subiendo de categoría y ahora es el alcalde.

Con el clásico sombrero de verdiales, Antonio Contreras, de 75 años y vecino de la Estación de Cártama, es cantaor en la panda El Capitán (estilo Almogía), llamada así por el apodo que tenía su fundador. «Me incorporé a la panda hace cuatro o cinco años», explica.

Antonio aprovecha para compartir una de las letras que cantará en esta fiesta mayor:

En la cáscara de un árbol

me puse a escribir mis penas

y en el último renglón

el árbol se vino a tierra

de sentimiento y dolor.

Y sentimiento y dolor sigue causando el pleito por la propiedad de la Ermita de los Verdiales, algo que mantiene en ascuas a los verdialeros, que no saben si algún año tendrán problemas para celebrar allí su tradicional Domingo de Ramos, el día de su patrona la Virgen de los Dolores.

Como sostiene el presidente de la Federación de Pandas, José María Cuenca, la Iglesia inmatriculó la ermita en 2012 a pesar de que cuenta con un propietario, Andrés Jesús Palomo. «La Iglesia nunca ha arreglado ni mejorado nada y nos las hemos visto negras desde siempre para que subieran curas allí», subraya. Es una de las cuentas pendientes para tener la fiesta en paz.