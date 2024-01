El PSOE de Málaga viaja a Galicia bajo la inercia de su tensión interna

El líder del PSOE en Málaga, Dani Pérez, encabezará la delegación provincial que -con más de una treintena de dirigentes y cargos electos del socialismo malagueño- participará este fin de semana en la convención política convocada por Pedro Sánchez en La Coruña. En su viaje a Galicia, Pérez portará una sonrisa que no tenía una vez que uno de sus grandes apoyos, la diputada Mari Nieves Ramírez, será ascendida dentro de la Ejecutiva Federal en ese mismo marco. Eso sí, sus pasos y los de otros afines en la dirección provincial seguirán lastrados por la inercia de la tensión interna reinante.

Desde hace varios meses, sobre todo desde el descalabro en las elecciones municipales, en los mentideros del PSOE de Málaga vienen aumentado las voces que discrepan de la gestión como secretario general de Dani Pérez y hasta se han iniciado movimientos subterráneos para buscar otro candidato a la alcaldía de la capital.

Manifiesto crítico

El lunes, aprovechando el inicio de una semana tan ‘oportuna’, irrumpió la iniciativa ‘Hablemos de Málaga’, con la que de forma anónima un grupo de militantes -casi medio centenar, con poder orgánico en algunos casos y de diversas agrupaciones y sensibilidades, según las fuentes consultadas- se lanzaba a pedir «la convocatoria de un congreso provincial extraordinario» y las consiguientes primarias previas para relevar al líder provincial. Lo exigen para « antes del comienzo de la campaña de las elecciones europeas». O sea, a finales de marzo o en abril. «Antes de que entremos de nuevo en la vorágine de las elecciones europeas, disponemos de tiempo suficiente para abordar los problemas que presenta el partido en la provincia de Málaga; fue un error la solución del último congreso provincial, cuando las presiones de la cúpula regional impusieron a un responsable provincial que ha llevado al partido a los niveles de vida orgánica y representación institucional más bajos de la historia de la provincia, utilizando la designación de candidatos para posicionar a sus amigos en puestos claves y desestabilizando agrupaciones con la intención de posicionar a sus apoyos al frente de las mismas», señalaron.

Este movimiento «pensado para mover el avispero» recuerda, salvando las distancias, a otras avanzadillas ya desplegadas en anteriores procesos de renovación impulsados por sectores críticos en la formación progresista.Por ejemplo, aquella irrupción del diputado jiennense Felipe Sicilia con la que se apuntó a la necesidad de convocar primarias andaluzas para desbancar a Susana Díaz. Esta vez, en clave malagueña, se ha aireado el objetivo de un congreso extraordinario que también tienen otros sectores díscolos pero la reacción visible ha sido mínima, aunque el buzoneo realizado por mail y en chats internos socialistas no ha pasado precisamente desapercibido.

En cambio, la respuesta en redes sociales ha sido prácticamente testimonial y la recogida de firmas virtual apenas supera el medio centenar. Y, entre aquellos con una trayectoria en el partido que se han atrevido a aplaudir con una opinión a favor o un ‘like’ la reivindicación, sólo aparecen el expresidente de la Diputación y exalcalde de Ardales, Salvador Pendón, o la exalcaldesa del mismo municipio, Mar González. Pendón ya se diferenció como el principal apoyo en esta provincia a Luis Ángel Hierro en las primarias andaluzas; y González estuvo vinculada a la candidatura alternativa con la que el entonces alcalde de Ojén, José Antonio Gómez ‘Nono’, le disputó la secretaría general al ahora cuestionado Dani Pérez.

No obstante, en el seno de la formación progresista se da por hecho que Pérez tiene a «sus verdaderos críticos» entre los ‘susanistas’ y los ‘sanchistas’ de primera hora con los que se vio obligado a pactar. Es decir, tiene a sus principales enemigos dentro de su propia ejecutiva o entre destacados miembros malagueños de la dirección regional del partido. Eso sí, todos ellos se cuidan a la hora de trasladar a la esfera pública sus diferencias porque consideran que «aún es pronto».

Otras sensibilidades

Sin ir más lejos, fuentes de otras sensibilidades críticas le reprochan a ‘Hablemos de Málaga’ «que no den la cara». «No se sabe exactamente quién o quienes han promovido esto y por eso no tiene casi fuelle. Hay mucho movimiento y mucha conversación para pedir una renovación pero no hay nada articulado al 100%; lo que se articule será dando la cara», apuntaron.

Por delante, queda un enero plagado de acontecimientos internos. Tras la convención de La Coruña, se esperan los cambios de Juan Espadas en la Ejecutiva Regional y su ‘gobierno paralelo’ en el Parlamento. El último sábado del mes se reunirá elComité Provincial del PSOE y, a partir de ahí, podrían producirse acciones más contundentes para debilitar a Dani Pérez.