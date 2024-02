«El IMEC abre una nueva etapa en el PTA; con esta inversión única la microelectrónica será algo principal»

El año 2023 fue tremendamente exitoso para la Málaga tecnológica, con acontecimientos tan relevantes como la llegada de Google, pero lo cierto es que 2024 ha arrancado también de forma inmejorable. La capital, que aspira a convertirse en uno de los grandes referentes europeos en el campo de la microelectrónica, ha recibido esta semana el anuncio de que el prestigioso centro IMEC de Lovaina (Bélgica), considerado uno de los referentes mundiales en este campo, instalará aquí un centro de investigación y desarrollo (I+D) que contará con 450 investigadores. El futuro edificio estará situado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en una gran parcela de 46.000 metros cuadrados en la zona de la ampliación y una superficie edificable de 32.000 metros. El director del PTA, Felipe Romera, analiza en esta entrevista lo que supondrá para el parque la llegada del IMEC, que cuenta con más de 5.000 investigadores de 95 países y más de 600 socios industriales, entre ellas las grandes empresas internacionales del sector.

El anuncio de la llegada del IMEC es todo un espaldarazo para el PTA y para la Málaga tecnológica. ¿Cómo valora esa elección y qué repercusión tiene?

Es una gran satisfacción. Creo que nunca volveremos a tener un proyecto como éste, por decirlo así. Es una inversión única con el centro de investigación en microelectrónica más referencial del mundo. Eso lo dice todo. Marca un antes y un después para el parque. En microelectrónica, el PTA no hacía todavía prácticamente nada, más allá de algunos pequeños proyectos. Así que, de pronto, que el IMEC venga al parque cambia totalmente la situación. Es una nueva etapa de mucho valor y que tenemos que empezar a desarrollar. La microelectrónica se posiciona ahora como uno de los principales campos de futuro del parque, si no el que más. Es una inversión fantástica, la mejor que hemos tenido y posiblemente no consigamos un proyecto de tanta dimensión.