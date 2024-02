El Sindicato Médico reclama más médicos y presupuesto para el Hospital Regional de Málaga

La población malagueña crece cada año. En concreto, más de un 2% según las estimaciones. Sin embargo, la dotación presupuestaria hospitalaria no se incrementa al mismo ritmo, lo que provoca, según el Sindicato Médico de Málaga (SMM), que haya “unos medios insuficientes respecto a la demanda”, y, por lo tanto, un aumento de las listas de espera, de los facultativos sobrecargados y una peor atención al paciente.

“Lo negativo que tiene la sanidad de la provincia de Málaga es que tenemos un déficit crónico desde hace muchos años, tanto en infraestructuras de equipamiento, camas como personal sanitario, especialmente en la categoría de los facultativos”, afirma Antonio Martín, presidente del SMM en Málaga, que ha denunciado este martes que el Hospital Regional Universitario de Málaga “tiene una de las plantillas presupuestarias más bajas de Andalucía en relación con la población que atiende”, lo que afecta tanto al Hospital Regional, como al Hospital Civil y Hospital Materno-Infantil.

Este “déficit presupuestario crónico” se traduce, según Rafael Maese, delegado del sindicato en el Hospital Materno Infantil, en plantillas y materiales “insuficientes” para las necesidades asistenciales del centro hospitalario. “Tenemos especialidades en este hospital que atienden a toda la población de Málaga, que, según los datos del censo de enero de 2023, es de 1.752.728 habitantes”, señala Mesae, que recuerda que el hospital cuenta con algunos servicios únicos para toda la provincia, “supuestamente dotados” para atender al total de la población de Málaga.

Siete alergólogos para toda la provincia

No obstante, teniendo en cuenta el total de facultativos presupuestado por unidad (a fecha de noviembre de 2023), desde el sindicato cuestionan que se pueda atender “adecuadamente” la demanda de la población. “La Unidad de Alergología del Hospital cuenta con siete facultativos para atender a más 1.600.000 personas”, pone de ejemplo Maese. Una situación similar ocurre con la unidad de Cirugía Maxilofacial, que dispone de 11 facultativos especialistas de área (FEAs) para toda la provincia; la de Cirugía Pediátrica (12 FEAs); la unidad de Cirugía Plástica (9 FEAs), o la unidad de Cirugía Torácica (5 FEAs).

Hospital Regional de Málaga / La Opinión

Aunque otros servicios están presentes también en el Hospital Clínico y los comarcales, lo que significa que al Regional solo le correspondería atender a la mitad de la población (unos 360.000 habitantes), “la realidad es que también tienen que realizar un sobreesfuerzo al tener que atender a mucha población que no tienen asignada”, denuncia el Sindicato, que explica que en determinadas áreas acuden pacientes de otras provincias andaluzas y de Ceuta o Melilla.

Ponen de ejemplo el área de Cirugía Digestiva, donde un 33% de los pacientes proceden de otras áreas sanitarias, “lo cual no sería ningún problema si se dotara al servicio de un 33% más de recursos, pero, al no hacerlo, se hace incontenible la lista de espera quirúrgica”, apuntan desde el SMM.

Plantilla insuficiente

Pese a reconocer la importancia de los trabajos de todos las categorías, hacen hincapié en que “sin facultativos no hay intervenciones quirúrgicas, no hay consultas y no disminuyen las listas de espera”. En este sentido, en el balance realizado apuntan que de los 7.000 trabajadores del hospital tan solo el 16% son facultativos.

Aun así, destacan que, debido a la falta de personal de otras categorías como TCAE y administrativos, los facultativos se ven obligados a hacer funciones que no les corresponden, como, por ejemplo, en una consulta de endocrino sin auxiliar ni administrativo, el médico tiene que pesar al paciente, tomar la tensión arterial, dar la próxima cita… “lo que supone una sobrecarga física y por estrés importante”.

Respecto al déficit de plantilla médica, recuerdan también que en determinados momentos de alta frecuentación suben las ratios de pacientes vistos en consulta de especialidades, provocando que “el tiempo por paciente sea de 8-10 minutos”. Asimismo, advierten que los nombramientos de duración mensual, “predominantes en la política de contratación”, no son “la fórmula ideal” de fidelizar a una plantilla que, en ocasiones, se ve obligada a buscar otras vías para lograr estabilidad.

Por su parte, el Hospital Regional defiende que las plantillas de profesionales del centro "están adaptadas a la población básica que atiende, así como a las unidades en las que somos referentes para Málaga y su provincia, aumentando los profesionales en épocas de alta frecuentación y diseñando las Unidades Clínicas de acuerdo a las necesidades".

Problema de estructura

Además del déficit presupuestario y de plantilla, el Sindicato Médico ha señalado como tercer gran problema la estructura del complejo hospitalario, que está formado por varios edificios independientes y alejados entre sí. Margarita Valero, delegada del Hospital Civil del SMM, advierte que el Hospital Civil, independientemente de la historia y la “nostalgia” por ser el primer hospital de Málaga, “no se adecua a las necesidades de un servicio sanitario actual”. Afirma que, a pesar de las múltiples reformas, “presenta multitud de espacios perdidos por recovecos, pasillos, escaleras, entreplantas, lo que supone un auténtico laberinto para los pacientes”.

Hospital Civil de Málaga / Arciniega

Asimismo, recuerda que existen varios servicios que tuvieron que ser desplazados durante la pandemia, como oncología médica, pero que no han vuelto a su localización de origen, por lo que se encuentran divididos entre el Hospital Civil y el Hospital Materno. “Todo esto significa un desdoble de personal y un trasiego de pacientes muy vulnerables entre hospitales físicamente diferenciados”, apuntan desde el Sindicato, que han aprovechado esta sesión de balance para recordar que el edificio del Hospital Materno “se ha quedado pequeño desde hace ya demasiados años”.

Por todo ello, reclaman “urgentemente” que comiencen las obras del nuevo hospital, donde se unifiquen todos los servicios “sin que los pacientes ni los profesionales tengan que andar de un edificio a otro”.