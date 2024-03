El sector turístico andaluz reitera su rechazo a la tasa: "Afecta negativamente a la competitividad"

El sector turístico andaluz, representado en el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha reiterado su rechazo a la implantación de una tasa turística en la región tras las declaraciones del alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, en las que no descarta la medida "en un futuro medio".

En un comunicado, el Consejo Empresarial de Turismo ha vuelto a esgrimir sus argumentos en contra de esta tasa que, entienden, "afecta negativamente a la competitividad del sector y al conjunto de la economía regional" y que no puede ser una "vía de financiación adicional" a los recursos públicos municipales "que ya están sostenidos, entre otras aportaciones, por el propio sector".

Por ello, el sector se muestra "consciente" de la necesidad de reforzar el modelo de financiación local" y "considera oportunas muchas de las medidas que el propio Gobierno de Andalucía tiene anunciadas, e incluso en ejecución, respecto a los municipios que tienen la consideración de turísticos".

"Incrementar los costes sólo beneficia a aquellos que pretenden disuadir la llegada de turistas a nuestra Comunidad y que no valoran el inmenso beneficio económico y social que el turismo aporta a los territorios", alegan, al tiempo que recalcan que el tributo generará una "competencia fiscal entre territorios" y recuerdan que la Comunidad Valencia lo ha suprimido -no llegó a aplicarse-. "Igualmente, es evidente que su implantación no tiene un retorno inmediato para el sector industrial turístico, dado que se incorpora al conjunto de ingresos de las administraciones sin destino finalista concreto".

Efectos en la economía andaluza

El gremio asegura que la tasa turística tendrá efectos directos en la economía andaluza "dado que el incremento de costes se trasladaría al incremento del IPC de la región y, por tanto, a la inflación general en la misma, extendiendo su efecto negativo a todos los sectores de actividad económica". Asimismo, han advertido de que incrementará la clandestinidad y las actividades económicas y laborales irregulares "dado que el impuesto no grava el conjunto del hecho turístico, sino sólo el alojamiento reglado".

"Por otra parte, resulta altamente preocupante que el impuesto solo recaiga sobre las pernoctaciones siendo prácticamente imposible distinguir entre aquellas que son turísticas y aquellas otras que tienen otras motivaciones que nada tienen que ver con el disfrute vacacional". Además, subrayan que la población andaluza que disfrute de sus períodos de ocio en Andalucía porque "estarían igualmente obligados a su pago, en el caso de pernoctar en cualquier municipio de la región".

"Institucionalmente, el Consejo Empresarial de Turismo de CEA quiere agradecer las declaraciones políticas que manifiestan la voluntad de diálogo con el sector empresarial, pues coinciden con un modelo de cogobernanza que apuesta por el diálogo y la colaboración en la toma de decisiones", han manifestado.