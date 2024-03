Cuando lo sagrado se fusiona con el constructivismo ruso

Una atleta que salta el trono del Rocío; la versión ‘2.0’ de la presentación de Jesús ante el pueblo en forma de cómic o el Santo Sepulcro a hombros de hombres gazatíes. Así son algunas de las láminas de Lazarus, el artista malagueño que interpreta y fusiona lo sagrado con lo artístico y lo musical.

Pepe Gómez es Lazarus. Fotógrafo de profesión, este malagueño reinterpreta lo sacro y fusiona con los elementos visuales de la Pasión de Cristo y la composición y estructuras espaciales del constructivismo ruso: «La fotografía es mi principal ocupación y siempre en Semana Santa me dedicó a fotografiar las imágenes. No soy cofrade, pero me atrae el tema cultural», afirma.

Este artista comenzó a llevar a cabo estas láminas cuando llegó la pandemia: «En confinamiento pensé que sería una buena forma intervenir mis fotos de Semana Santa». La base de su trabajo es fundamentalmente el collage: «Me hubiese gustado ser pintor pero como mis habilidades no me han acompañado, decidí mezclar el tema sacro con letras de canciones de rock», cuenta.

Lámina decorativa de Lazarus. / Lazarus

Lazarus llevó a cabo esta reinterpretación buscando un enfoque diferente «de algo sostenido al barroco»: «Quería sacarlo de esa burbuja, llevar la imágenes y devociones a otro espectro», apunta.

Hay quienes definen su trabajo como contemporáneo y moderno, sin embargo Lazarus lo define como diferente: «Me gusta definirlo como diferente y que sea el espectador el que de su propia visión. Que la propuesta sea libre», explica.

Su pasión por el rock y los cómics tienen un impacto significativo en su obra: «Mis influencias artísticas son el cómic, portadas de disco, entre otras»

Conciente de «lo delicado que es este tema», el artista confiesa que «cuando puse en marcha el proyecto tenía el temor de que no se entendiera. Había un determinado tipo de espectador que creía que no estaba preparado para esta reinterpretación».

Un trabajo «que puede levantar ampollas»: «Soy consciente de que mi arte o te encanta o lo odias. No hay término medio. Se trata también de educar al espectador en otro lenguaje, para que él mismo se de cuenta que no es para faltar el respeto. Solo se trata de adaptarlo como el llevarlo a un terreno más cotidiano».

Lazarus solo vende su trabajo a través de su página web y confiesa que entre sus clientes «se puede encontrar algún que otro cofrade»: «También hay gente de fuera de Andalucía y gente cofrade, que le gusta ver las cosas de otra manera».

Una de las obras de Lazarus. / Lazarus

Un Vía Crucis a lo Bowie

El trabajo de Lazarus ha levantado el interés de la parroquia de Capuchinos, la Divina Pastora de Málaga. Aquí -y hasta el 31 de marzo-, se podrá visitar la exposición‘ ‘White light, white heat - Un Vía Crucis con Banda Sonora’. Unamuestra que explora la conexión entre David Bowie, constructivismo y cofradías.

Se trata de la interpretación del artista Lazarus, que comparte su visión de la exposición: «Cada obra es una exploración única que fusiona elementos visuales, composición y estructuras espaciales del constructivismo ruso, y elementos de la Pasión de Cristo representados en el Vía Crucis. Con los códigos QR, invito a los espectadores a sumergirse en la esencia de cada estación del Vía Crucis a través de la música (de Bowie) que inspiró mi creación».

Los códigos QR facilitan el acceso a la banda sonora, permitiendo a los visitantes explorar y comprender mejor la conexión entre la música de Bowie y la interpretación artística de Lazarus.