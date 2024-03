Juanma Moreno no hace una piarda en el cumpleaños de su instituto

La semana comenzó para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con una agenda que hizo concesiones a ese bumerán emotivo con el que tantas veces regresa el pasado. Sin ir más lejos, Juanma Moreno no hizo una piarda en el cumpleaños del que fue su instituto en la segunda mitad de los años 80 y llegó a referirse a su regreso allí como un acto que "en lo personal" le tocaba más el corazón que otras situaciones especiales como coincidir con el jefe de Estado, el Rey. O, incluso, que esa audiencia del jueves en la que le pedirá al Papa Francisco lucha 'rezada' contra la sequía. Y es que, este lunes al mediodía, el presidente andaluz acaparó los focos en el 50 aniversario del IES Universidad Laboral de Málaga, 'la Uni', dónde llegaron a reunirlo por sorpresa en la que era su clase con sus antiguos compañeros. "No hubiera cambiado este día por nada del mundo", aseguró.

Incluso, Moreno llegó a ser 'desmentido' con cariño por Consuelo Abad, la profesora de Geografía e Historia a la que él le atribuyó el despertar de sus inquietudes políticas durante clases en las que se estudiaban acontecimientos como los que entonces sucedieron en la Unión Soviética: "La semilla de la política ya la traía él cuando vino aquí", llegó a decir esta docente después de que Juanma Moreno se refiriera a lo aprendido con ella.

Además, otro de los profesores al que tuvo muy presente Moreno fue al de Matemáticas, que se llamaba Paco según recordó y al que le agradeció que pusiera "ímpetu e ilusión" para que le "entrara" una asignatura que no le gustaba especialmente. Con el tono bromista que le caracteriza, el presidente andaluz llegó a recordar la capacidad de este docente en "el lanzamiento de tiza de espaldas como si fueran un misil, si no le hacías mucho caso". "Tenía ojos en la espalda", espetó antes de transitar por otros recuerdos que lo situaron ante los bocadillos que valían 80 pesetas en la cafetería o ante esa piscina olímpica en la que había un trampolín al que no dejaban subirse a los alumnos.

Tales anécdotas salpicaron su discurso cuando le tocó el turno, tras la intervención de Paco de la Torre o la anterior del director del IES, Juan Jesús Larrubia, quien recorrió el medio siglo de trayectoria de este centro señero con hitos que lo hicieron pionero en la formación de alumnos con discapacidad o el deporte femenino.

Grupos musicales

En aquellos años del instituto, Juanma Moreno también quiso parecerse al cantante de Danza Invisible, Javier Ojeda, y de hecho se puso al frente de grupos musicales llamados 'Falsas realidades', 'Lapsus Psíquico' o 'Cuarto protocolo'. Y, sin ir más lejos, llegó a protagonizar en las fiestas primaverales del propio centro educativo algunos conciertos que eran recordados al verlo regresar para esta efemérides por algún antiguo alumno.

Descubrimiento de una placa conmemorativa. / Alex Zea

En su regreso a 'la Uni', Moreno se encontró en el patio exterior corrillos de actuales alumnos que se dejaban llevar por el matiz excepcional de esta celebración y le pedían algún 'selfie'. Como los que antes de la irrupción del presidente andaluz, le habían 'arrancado' con entusiasmo al alcalde de Málaga, a un Paco de la Torre al que también se le vio posar junto a una muchachada que, prácticamente, venían a sumar una clase entera.

Sorpresa en su clase

Y a los tiempos en los que fue como ellos, un alumno de este instituto situado en la zona del Puerto de la Torre en la capital malagueña, se fue 'transportando' Juanma Moreno durante una visita que lo llevó por buena parte de sus instalaciones. Recordó, incluso, que en aquella etapa que vivió desde los 14 hasta los 17 años, hizo amigos que aún lo acompañan como compañeros de viaje. Sin ir más lejos, otro Juanma que también es exalumno de 'la Uni' es su actual Secretario General de Presidencia en la Junta: Juan Manuel Muñoz.

En su recorrido, en el que le acompañaron amigos de juventud como el político del PP Fran Oblaré, a Moreno se le vio especialmente emocionado cuando llegó a la que era su clase, el aula 7, y allí le esperaban varios alumnos de su época. Llegó, incluso, a sentarse en la misma zona con los que fueron sus cuatro 'vecinos' de pupitre.

Luego, a uno de los que llegó más tarde a la cita, justo para hacerse la foto, se abrazó con mucha efusividad el presidente andaluz y lo recibió soltándole un taco: "Me ves y me insultas después de tantos años, Juanma", le respondió con confianza este exalumno al que conocen como Willy mientras le anunciaba la posibilidad de que una hija suya entre en el mismo instituto.

"Has visto al personal, lo viejos y caducos que estamos aquí ya todos", continuó Juanma Moreno antes de matizar que "las chicas están mucho mejor que los chicos". "Somos como el buen vino", le dijo otro de los antiguos estudiantes mientras asistía al encuentro aquella profesora de Geografía a la que ninguna había olvidado, Consuelo Abad. A ella se le encendió la mirada cuando Willy le recordó todo lo que le aportó y le pidió perdón por las veces que hizo alguna gamberrada: "Fuiste una profesora muy buena, me encantaría que mi hija tuviera una igual".

Eso sí, a la vez que se acumulaba la emoción, Consuelo Abad no escatimaba dosis de lucidez y no ponía a Juanma Moreno por encima de ninguno de los otros que estaban allí: "Quienes fueron mis alumnos son para mí todos iguales, desde el que pueda ser tendero o panadero hasta el que es presidente de la Junta de Andalucía, a mí eso no me fascina", expresó Consuelo Abad unos instantes antes de que Juanma Moreno volviese a referirse a ella, ya en su discurso oficial, como la persona que le despertó las inquietudes sin las que "nunca hubiese llegado a ser presidente de Andalucía".