Málaga trasplantará una treintena de árboles para dar paso a las obras del metro

Palmeras, ficus, jacarandas, algarrobos... todas ellas son especies que hasta hoy han permanecido plantadas en la mediana de las calles Hilera y Santa Elena, incluido el recinto del colegio Pablo Ruiz Picasso, las mismas que deberán abandonar temporalmente mientras se ejecutan las obras del primer tramo de prolongación de la línea 2 del metro de Málaga hacia el Hospital Civil.

La Consejería de Fomento ha informado que a partir de mañana, 19 de marzo, comenzará la primera fase de los trasplantes de árboles afectados por los trabajos, que se reubicarán en zonas ajardinadas próximas bajo "la supervisión técnica de una empresa especializada, que garantizará el seguimiento de las unidades trasplantadas durante los dos años posteriores a su traslado".

Según Fomento, "los expertos aconsejan hacer los trasplantes a zonas cercanas al lugar de origen, para no dañar el árbol en su traslado y para alterar mínimamente la identidad del barrio o la avenida por donde discurren las obras". En esta primera fase que arranca mañana se van a trasplantar 36 árboles, que se ubicarán a una distancia no superior a 800 metros de su lugar de origen, comenzando por aquellos de fácil manejo que no necesitan de tratamientos especiales.

Calendario

Antes del inicio de Semana Santa, a lo largo de esta semana, se trasplantarán doce palmeras livistona ubicadas actualmente en la mediana de la calle Hilera y Armengual de la Mota, y se colocarán en dos zonas ajardinadas, una habilitada por las obras de restitución de la rampa de acceso al túnel del tramo Renfe-Guadalmedina del Metro de Málaga, que también ejecuta la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, y otra en la Avenida de Andalucía frente a El Corte Inglés.

Obras en la calle Hilera para la prolongación del metro de Málaga hasta el Hospital Civil, en marzo de 2024. / Alex Zea / LMA

Ya después de la Semana Santa, y con la coordinación técnica del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga, continuarán los trasplantes previstos hasta completar 36 árboles de esta primera fase, que incluyen especies como algarrobos, ceibas, palmeras washingtonia, schinus (árboles conocidos como falsa pimienta), melias, jacarandas y ficus. La nueva ubicación de estos árboles está prevista en las inmediaciones de este primer tramo, en el Parque de los Jardines de Picasso, así como en los parterres de la calle Alonso de Palencia y en el colegio CEIP Pablo Ruiz Picasso.

Fomento y Parques y Jardines

Toda esta intervención está planificada por la Consejería de Fomento de la mano del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga, bajo la premisa de minimizar la afección por las obras en las zonas ajardinadas, aunque algunas especies arbóreas con patologías podrían ser objeto de extracción y retirada definitiva. No obstante, una vez finalizadas las obras del túnel, y se acometan los trabajos de reurbanización de la superficie afectada, se contemplan plantaciones de las mismas especies existentes y cuyo porte final será similar al actual en la zona donde se han retirado dichos árboles.

Obras en la calle Hilera para la prolongación del metro de Málaga hasta el Hospital Civil, en marzo de 2024. / Alex Zea / LMA

Las obras del tramo Guadalmedina–Hilera comenzaron en enero pasado y avanzan a lo largo de la calle Hilera, con la reposición de los servicios afectados y la demolición de la mediana. También se han hecho actuaciones en los colegios situados en la traza, como el cerramiento provisional del colegio Pablo Ruiz Picasso.

El primer tramo de la ampliación de la Línea 2 del Metro de Málaga discurre entre Guadalmedina e Hilera, y cuenta con una longitud de 637 metros, que atraviesa las calles Armengual de la Mota, Hilera y Santa Elena, constando de una estación denominada Hilera. Su construcción se acometerá con sistema el Cut & Cover, también conocido como falso túnel entre pantallas, y que ha sido el empleado en el conjunto de la traza subterránea de las Líneas 1 y 2, incluyendo el tramo de extensión hasta el centro histórico.