«La teoría de la nueva ley de FP es muy buena pero se debería haber contado más con los docentes»

Acaba de ser elegida por tercera vez Mejor Docente de España de Formación Profesional, pero la meta de la malagueña Patricia Santos aún está lejos. Tiene muchos proyectos que realizar y batallas que luchar. De niña quería ser juez y en su casa le decían que tenía «muchas leyes». Estudió Derecho aunque la vocación docente surgió pronto, mientras explicaba los apuntes a sus compañeros de carrera y daba su primera clase para subir nota en la asignatura de Derecho Administrativo. «Di la peor clase de mi vida, pero lo recuerdo como el momento en el que sentí que en realidad esto era lo que me gustaba», recuerda.

La FP ha protagonizado su carrera docente desde que la conoció cuando hacía las prácticas del entonces llamado CAP, el Máster de Profesorado, en el IES Jesús Marín: «Descubrí que había una especialidad para los que habíamos estudiado Derecho y me gustó mucho más que la rigidez que encontraba en la facultad».

Hoy no sólo imparte FOL (Formación y Orientación Laboral) en el IES Isidoro Sánchez de Málaga, sino que realiza numerosos proyectos para visibilizar la FP y abrir caminos a su alumnado. Además, el Ministerio de Educación y FP contó con ella para diseñar una de las materias en la nueva ley, por lo que conoce de primera mano la transformación que estos estudios están experimentando.

Patricia Santos cree que «la teoría de la ley orgánica y el Real Decreto», que deberán empezar a aplicarse el curso próximo, son estupendos, «pero el problema de los modelos es cómo se aterrizan» y ve incoherencias entre lo contemplado en la norma y las órdenes que se están haciendo públicas ahora.

En concreto, se refiere al módulo o asignatura ‘Itinerario personal para la empleabilidad’, que sustituirá a FOL a partir del curso que viene: «En todos los foros e informes dicen que la razón principal por la que se contrata a alguien son las competencias transversales, las soft skills, pero eso se ha traducido en una propuesta de FP en la que se reduce el tiempo del módulo en el que se enseñan».

Patricia Santos, profesora del IES Profesor Isidoro Sánchez, con sus alumnos. / La Opinión

La docente subraya la importancia de dar a los alumnos recursos para que desarrollen su inteligencia emocional, «porque una persona que tiene autoconocimiento, que es capaz de desarrollar su flexibilidad, se puede adaptar más rápido a los cambios y a lo que vaya viniendo». De hecho, apunta que aunque de ese aprendizaje se ocupa el módulo de FOL, todos los profesores de FP deben tener como cualidades específicas saber trabajar la inteligencia emocional y la diversidad que es común a las aulas de FP, por ejemplo con alumnos de edades muy diferentes en algunos casos.

Los profesores de FOL, asegura Patricia Santos, presentarán alegaciones a la orden del Gobierno que reduce las horas de esta asignatura y que, además, les resta competencias como un módulo de sostenibilidad relacionado con el emprendimiento social.

El proyecto FP visible, FP de calidad, que esta profesora malagueña puso en marcha para visibilizar estos estudios y que su prestigio trascienda a toda la sociedad, puede verse perjudicado por este cambio normativo.

«Si me quitan horas, no podré desarrollar los proyectos que hago ahora. Es inviable porque ya me faltan. Pero resulta que gracias a estos proyectos tenemos estudiantes que consiguen buenos trabajos. Entonces, ¿vamos para atrás en la calidad? Es muy decepcionante», lamenta.

A través de este proyecto del IES Isidoro Sánchez, una alumna del Grado Superior de Caracterización y Maquillaje Profesional, Paula Gómez, ha participado en el equipo de la película ‘La sociedad de la nieve’. Es sólo uno de los muchos ejemplos.

Para continuar por este camino y sacar todo el provecho de una ley de FP que Patricia Santos califica como muy buena, sería necesario revisar algunas propuestas que ahora están en borradores y que «no son coherentes con las normas jerárquicamente superiores».

Por otra parte, apunta la necesidad de informar y formar al profesorado sobre la nueva ley, que en Andalucía empezará a aplicarse el próximo curso pero para la que, según esta profesora, aún no hay formación específica y es «una gran desconocida».

En este sentido, ella misma está haciendo un destacado esfuerzo para dar a conocer los detalles de la ley en todos los foros a los que acude y por todos los canales: «Está siendo un proyecto casi personal por ese sentido de la justicia que tengo. Me parece que no se ha hecho una buena campaña de comunicación contando con los agentes principales. Añade que «se debería haber hecho un plan de formación y acompañamiento y contar con el profesorado todo el tiempo, tanto en el diseño como en la implementación».

FP de primera y de segunda

La FP está adquiriendo un prestigio que no tenía, pero aún queda trabajo por hacer, como apunta esta profesional. Mientras los ciclos relacionados con la tecnología están siendo muy potenciados por las administraciones y se valoran más, comenta, con otros no está ocurriendo lo mismo. «Se está potenciando todo lo que es la digitalización, pero este mundo no es sólo eso. Necesitamos todas las profesiones», afirma, y añade que «parece que hay una FP de primera y una de segunda, dependiendo de las familias profesionales».

A su alumnado intenta transmitirle, como una ‘coach’ o entrenadora’, esa idea de que todos son importantes. Y su mejor premio es conocer los logros de cada uno de sus estudiantes. «Me siento muy orgullosa cuando veo que a lo mejor entran con una expectativa muy baja o no teniendo una autoestima reforzada y luego salen con planes de futuro, con propuestas, con posibilidades. Eso es lo que le da sentido a mi profesión», dice.

Al margen de los premios, su tesoro son los mensajes que hoy le mandan exalumnas y exalumnos en los que le transmiten como cambió sus vidas. «Dejar huellas bonitas y que piensen que les he ayudado a sacar su mejor versión. Esos son unos premios brutales. Los mejores», concluye.