"Ya hay contactos con grandes empresas para instalarse en los edificios de oficinas de Insur en Málaga"

El Grupo Insur, con más de 75 años de experiencia en el sector inmobiliario, lleva más de tres décadas desarrollando proyectos en Málaga, una provincia clave para su negocio. Su director general, Francisco Pumar, analiza en esta entrevista con La Opinión de Málaga los planes de la empresa, que actualmente construye en la capital dos ambiciosos edificios de oficinas (en Martiricos, del que ayer jueves se puso la primera piedra, y en calle Pacífico, junto a Tabacalera) junto a más de 450 viviendas en varias promociones repartidas por la Costa del Sol occidental.

-Los dos proyectos de oficinas inteligentes que construye Insur en Málaga manejan una inversión conjunta de unos 70 millones de euros y pondrán a disposición de las empresas más de 20.000 metros cuadrados de superficie ¿es un segmento clave para la empresa?

-Sí, actualmente estamos desarrollando tres proyectos de oficinas simultáneamente en España, dos de ellos en Málaga y uno en Madrid. Los tres son de misma escala de inversión: cada uno de ellos está en torno a los 37-40 millones de euros de inversión, y son aproximadamente de igual tamaño.

-Apuestan por diseños arquitectónicos rompedores y sostenibles, ¿es también lo que demanda el actual mercado de empresas tecnológicas?

-Son diseños innovadores. Las compañías están demandando edificios muy especiales. La oficina ya no es un espacio de trabajo, sino que es un centro de captación y retención de talento. En este mundo que vivimos (aquí por ejemplo en Málaga, donde están llegando un montón de compañías tecnológicas), la oficina ya no es un espacio sólo para que el trabajador se siente, sino que sirve para conseguir atraer a los mejores, al mejor talento y poderlo retener. Tras el Covid, donde hubo mucho teletrabajo, las compañías han vuelto decididamente a las oficinas, pero con un rol distinto. Las oficinas sirven para transmitir cultura, socializar... son unos roles muy diferentes a los que tenían antes. Que el espacio sea atractivo para las personas, se ha convertido en un tema esencial. Eso es lo que persiguen nuestros proyectos, que son súperespeciales: el que va a trabajar allí va a estar a gusto y con mucha luz. Y son, por supuesto, medioambientalmente sostenibles, con todas las certificaciones. Son edificios que están centrados en el usuario.

-¿Qué perfil de empresas prefieren para alojar en sus edificios de oficinas?, ¿de gran tamaño o más pequeñas?

-Lo importante es cómo se dimensionan y establecen las instalaciones del edificio, tanto de telecomunicaciones, de iluminación o de climatización. Los edificios están configurados desde divisiones y particiones pequeñas, con sus instalaciones establecidas, pero pueden ser operados por un solo operador. Desde el punto de vista inmobiliario, de la gestión del riesgo y de los ingresos, lo que nos gustaría es tener dos empresas por cada planta. Así tendríamos un edificio ocupado por unas doce buenas compañías, pero el mercado será el que vaya diciendo.

-¿Qué plazos de entrega manejan?

-El plazo para la entrega de ‘Ágora’, en la calle Pacífico, junto a Tabacalera, está en el segundo trimestre de 2025 y del ‘Noa’ vamos a intentar tenerlo para el último trimestre de 2025, aunque no será fácil. Fíjese que ‘Ágora’ lo empezamos hace un año y estamos hablando de entregar ‘Noa’ sólo seis meses más tarde. Aquí en Martiricos, la cimentación es algo menos compleja que en la calle Pacífico, que está junto al mar, y la ejecución de las pantallas y la ejecución de las pantallas no es tan profunda y tan delicada.

-¿Tienen ya conversaciones para comercializar los futuros espacios de oficinas?

-Ya estamos hablando con algunas compañías, correcto. Hablamos con aquellas que, por la dimensión y necesidad que tienen, deben anticipar más la decisión de traslado. Cuando una empresa no requiere de muchos metros, su decisión no tiene que ser tan precipitada. Y estamos teniendo algunas conversaciones con compañías que, por el tamaño de la oficina, sí necesitan tomar decisiones anticipadas. Hay algunas conversaciones importantes, tanto nacionales como extranjeras.

-¿Siguen detectando entonces mucho interés de las empresas por venir a Málaga?

-Lo hay absolutamente. De hecho, ya son muchas las que están aquí. El problema es que muchas llegan y no tienen los espacios adecuados que necesitan para realizar su trabajo. Esa es la apuesta que tiene Insur: ofrecer buenos edificios a esas compañías exigentes que necesitan unos espacios de oficinas tal y como requieren la propia empresa y sus empleados.

-Confían en que cuando ‘Ágora’ y ‘Noa’ estén terminados, empiecen a operar directamente con una ocupación del 100%?

-Esa es nuestra previsión. Y estamos convencidos de ella.

-¿Se plantean acometer nuevas operaciones de oficinas en Málaga?

-Sí, lo que pasa es que buscamos ubicaciones muy especiales. Por eso, estamos atentos a todas las operaciones que, desde el punto de vista del suelo, salen en la ciudad de Málaga.

-¿Qué tipología de zona buscan?, ¿se centran en el área urbana o no les importe que sea más periférica?

-Preferimos zonas urbanas más consolidadas, ése es nuestro foco, pero básicamente al final es donde vemos una oportunidad importante. Aquí vimos esas oportunidades en zonas muy consolidadas y por eso vinieron estas dos operaciones. Y seguimos buscándolas; es nuestra obligación, no sabemos hacer otra cosa (ríe).

El director general de Grupo Insur, Francisco Pumar, en Málaga. / La Opinión

-Al margen de las oficinas, ¿qué proyectos tiene Insur en Málaga y su provincia?

-Llevamos en la provincia de Málaga cerca de 30 años. Estamos operando aquí y tenemos actualmente en desarrollo cuatro proyectos en Marbella, en Estepona y en Mijas con más de 450 viviendas. Tenemos una larga tradición de promoción en la provincia. Pero en el mercado de oficinas el foco es en Málaga. En la capital también participamos en su momento con Adif y Azvi en el edificio Puerta del Mar, junto a la estación María Zambrano, con una promoción conjunta de 352 viviendas. Y recientemente, terminamos la famosa operación de la plaza del Teatro, donde compramos en ese suelo del Sareb y desarrollamos una promoción de 57 viviendas, con tres plantas de sótano y locales comerciales.

-La vivienda es un tema que despierta mucha preocupación social por la escalada de precios experimentada en los últimos años, que la hacen inaccesible a buena parte de la población ¿Cómo observa el actual mercado?

-Hay una tensión enorme. No solamente en Málaga, sino en todas las capitales donde la gente quiere vivir (Sevilla, Madrid, Valencia, etc), que no es todo el país. En estas plazas hay una demanda enorme de viviendas que no estamos siendo capaces de satisfacer. Ni desde lo privado ni desde lo público. Hay que adoptar muchas medidas para dar solución a esta situación, que es indeseada para todos. Creo que en este pasado 2023, no habremos terminado a nivel nacional ni siquiera 85.000 viviendas. Y la creación de hogares anualmente está por encima de las 200.000 viviendas. Con la obsolescencia que tiene el parque, hay además viviendas que se amortizan y que dejan de ser útiles para su uso.

-¿Y qué se puede hacer?

-Es un problema importante que hay que resolver. Y hay que tomar desde lo público, decididamente, medidas políticas valientes, no ideológicas, sino valientes, con flexibilidad, para poner viviendas en el mercado. Hay un reto importantísimo como país. Tenemos nuestra protección social cuando nos jubilamos con una paga, aunque sea pequeña. Pero eso siempre se ha articulado sobre la base de que el español era propietario de vivienda. Si no somos capaces de ser propietarios el día de mañana, cuando nos jubilemos y tengamos que alquilar nuestra vivienda vamos a pasar una situación complicada.

-¿Ve actualmente a Málaga al mismo nivel de interés inmobiliario que Madrid y Barcelona?

-Yo creo que Málaga despierta incluso más interés que Barcelona. En estos momentos, creo que el foco es Madrid, por ser la capital, y luego Málaga, que es una ciudad amigable a la llegada de inversión, de empresas. Aquí están ocurriendo cosas muy importantes y la situación en Cataluña no es amigable a la inversión. Todas las medidas que se han tomado allí en los últimos años no han invitado al inversor. Y los números cantan. Málaga está tomando medidas para que se pueda apostar, invertir y hacer proyectos importantes. Nosotros, en Málaga, estamos haciendo una inversión importantísima. Y todo lo que está haciendo la ciudad nos ha invitado a apostar por ella.

