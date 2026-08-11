El parque acuático de Málaga con hinchables, piscinas y Dj en vivo: también se puede jugar a Humor Amarillo, Grand Prix o Supervivientes

"El parque hinchable acuático más grande de Málaga". Así se define Yujuland, uno de los recintos de ocio de mayor tamaño de toda la ciudad con sus 30.000 metros cuadrados de extensión que, además de toboganes, piscinas y caídas imposibles, cuenta con toda clase de juegos inspirados en programas de televisión como 'Humor Amarillo', 'Grand Prix' o 'Supervivientes'.

Este entorno, situado en el barrio de Campanillas, a apenas 10 minutos del Centro de la capital, se presenta como uno de los destinos favoritos de malagueños y visitantes por la amplia variedad de opciones de diversión refrescante con las que cuenta durante todo el verano.

Toboganes, piscinas y fiesta en este parque de Málaga

Así, los usuarios pueden disfrutar en este lugar de su parque hinchable acuático, considerado por la empresa como "el más grande de Málaga", compuesto por enormes piscinas y toda clase de toboganes para todos los gustos y edades.

Entre ellos destaca el 'Cataratas', "uno de los mejores", el 'Tornadita', con "adrenalina extrema", o el 'Yuju', perfecto para deslizarse, entre otros muchos.

Desde que abriera sus puertas el pasado 12 de junio, este parque hinchable está disponible todos los días de la semana durante el verano de 9.00 a 21.00 horas.

Precios, packs y fiestas acuáticas bajo reserva en Campanillas

Los precios para visitar este parque acuático dependen del paquete a medida que escojan los visitantes, que varían entre los planes individuales por 20 euros por persona hasta los packs completos para grupos que incluyen comida y otras actividades por entre 35 y 90 euros.

Y es que en este recinto de 30.000 metros cuadrados no solo se puede visitar su parque hinchable acuático, sino que también destacan sus fiestas acuáticas, disponibles desde el 6 de junio bajo reserva previa.

En ellas, los usuarios pueden deslizarse por sus hinchables y toboganes gigantes, además de realizar circuitos acuáticos mientras pasan una increíble jornada con DJ, música en vivo y animaciones.

Fiesta de la espuma, comida y planes para grupos en Campanillas

Además, durante la jornada se realiza su fiesta de la espuma y un concurso de baile, mientras se puede degustar la comida y bebida que se desee, todo ello por un precio de 59 euros por persona para dos horas de actividad.

"Tanto si buscáis una despedida de soltera o soltero inolvidable, un team building que motive a vuestro equipo, un cumpleaños diferente o una fiesta universitaria épica, tenemos la experiencia y las instalaciones para hacerlo realidad", recalcan desde el parque situado en la calle República del Congo de Campanillas.

Paintball, karts y juegos inspirados en programas de televisión

Pero esta no es la única oferta que se puede encontrar en Yujuland, sino que cuentan con otras actividades, como paintball, karts, fútbol burbuja y sus propias pruebas de 'Humor Amarillo', 'El Juego del Calamar' y 'Grand Prix'.

Así, Yujuland se presenta como un lugar lleno de ocio y diversión en el que sus visitantes pueden realizar sus actividades de 'Humor Amarillo', paintball, mini paintball, escape room, karting a pedales, laser tag, bubble fútbol, 'El Juego del Calamar', karaoke, 'Grand Prix', 'Supervivientes' y, en verano, su parque acuático hinchable. Todo ello se puede completar con su servicio de barbacoa.

Pruebas, gincanas y caídas al estilo 'Humor Amarillo'

En sus 30.000 metros cuadrados de extensión, Yujuland ofrece toda clase de pruebas, gincanas, luchas de gladiadores e hinchables para disfrutar del "mejor ambiente de Málaga", tal y como indica el propio centro de ocio.

Entre sus opciones destaca su actividad de 'Humor Amarillo', en la que los visitantes pueden realizar toda clase de pruebas, actividades, juegos y gincanas "llenas de risas, caídas épicas y muchísima diversión en grupo", con pruebas como lucha de gladiadores, bolos humanos, pared de puños y luchadores de sumo.

Paintball, escape room, karting y laser tag en este parque de Málaga

A esto se suma su paintball repleto de trincheras, vehículos y obstáculos, así como un minipaintball para niños de entre 8 y 14 años. De igual modo, los usuarios pueden disfrutar de su escape room con hinchables, castillos y barredoras para los más pequeños.

Los visitantes también podrán disfrutar de su karting a pedales, perfecto para compartir "diversión, competición y risas" para todas las edades, así como un 'Laser tag' de Fortnite, un juego de combate por equipos con pistolas láser, disponible para niños a partir de 7 años y para adultos de todas las edades.

Bubble fútbol, 'El Juego del Calamar' y 'Grand Prix'

Junto a esto se encuentran sus actividades de bubble fútbol, en las que disfrutar de un partido diferente dentro de una burbuja hinchable, además de 'El Juego del Calamar', con una gincana con las pruebas de la serie.

Entre las favoritas de los visitantes también se encuentran su 'Grand Prix', con diferentes actividades inspiradas en el programa de televisión presentado por Ramón García, la actividad de 'Supervivientes', con pruebas basadas en el concurso de televisión, e, incluso, un parque acuático hinchable de 4.000 metros cuadrados disponible en los meses de verano.

Precio de las actividades y servicio de barbacoa en Málaga

El precio de actividades como 'Humor Amarillo', 'Supervivientes', 'Grand Prix' y 'El Juego del Calamar' es de 25 euros por persona, mientras que el fútbol burbuja tiene un coste de 20 euros y el paintball con 300 bolas, 30 euros.

El servicio de barbacoa y barra libre tiene un precio de 30 euros, mientras que el traslado en discobús, ida y vuelta desde Málaga, cuesta 15 euros por persona. Todo ello se puede disfrutar en su enorme recinto de la calle República del Congo de Campanillas, en Málaga capital.