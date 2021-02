El domingo regresará a La Rosaleda uno de los últimos canteranos que ha dejado grandes actuaciones con el primer equipo del Málaga CF: Antoñín Cortés Heredia. El jugador costasoleño se marchó traspasado al Granada a mitad de la pasada campaña y este año se tiene que ver las caras con el equipo blanquiazul durante su cesión en el Rayo Vallecano. Será la primera vez que pise La Rosaleda desde su salida del club.

El Málaga y el Granada acordaron el traspaso del jugador de La Palmilla a finales de febrero del curso pasado, temporada del debut de Antoñín en partido oficial con el primer equipo blanquiazul -jugó 22 partidos de Liga, aportando 4 goles y 3 asistencias-. El club nazarí pagó en torno a 1,5 millones de euros fijos y además el acuerdo incluía una serie de variables que podía hacer que la entidad de Martiricos llegue a ingresar hasta 3 millones por el total de la operación.

Después de jugar en la segunda parte de la temporada 2019-2020 con el cuadro rojiblanco ocho partidos de Liga (1 gol) y uno de Copa del Rey, este verano salió en calidad de cedido en los últimos días del mercado estival al Rayo Vallecano. Se especuló incluso con la posibilidad de que Antoñín regresara a préstamo a la Costa del Sol, pero finalmente el Granada decidió que jugara esta campaña en el club madrileño.

Antoñín recaló finalmente en el Rayo y el destino quiso que su debut con su nuevo equipo fuera precisamente contra el Málaga. Los blanquiazules visitaron Vallecas en la jornada 4 de LaLiga Smartbank y el exjugador blanquiazul ingresó al terreno de juego en el minuto 71. Y 20 minutos después, ya en el descuento, batió a Dani Barrio para certificar la goleada local. Antoñín hizo el 4-0 en la derrota más abultada que han sufrido los de Pellicer este curso.

El atacante malagueño no está teniendo toda la continuidad que quisiera, sin embargo, es el pichichi del equipo vallecano con 6 goles. En lo que va de campaña, Antoñín ha participado en 17 encuentros de Liga, pero solo ha sido titular en 11 de ellos, jugando un total de 1.002. Pero esto no le ha privado de convertirse en el líder goleador de los de Andoni Iraoli, con 6 tantos, por delante de Isi Palazón (5) y Andrés (4).

«Me enfrento al club que me lo dio todo. Si hubiera público media Rosaleda sería mía en peticiones. Es una pena que no haya aficionados. Es una semana muy especial y es motivante regresar» Antoñín - Jugador del Rayo Vallecano

Este domingo, Antoñín volverá a medirse al Málaga, en esta ocasión en La Rosaleda. El de La Palmilla pasó ayer por los micrófonos de Cope Málaga y lamentó que el encuentro tenga que disputarse sin aficionados en las gradas. «Me enfrento al club que me lo dio todo. Si hubiera público media Rosaleda sería mía en peticiones. Es una pena que no haya aficionados. Es una semana muy especial y es motivante regresar», explicó. Además, confirmó que si vuelve a marcar a su exequipo. como ya hizo en la primera vuelta del campeonato, no lo celebraría: «Jamás celebraría un gol como rival ante el Málaga. Jamás. Ni ahora ni en diez años. Nunca. Por respeto a la afición y al club que me dio todo».

El Málaga y una de las últimas perlas salidas desde La Academia vuelven a verse las caras. Los de Pellicer necesitan los puntos más que nunca, pero seguro que un extramotivado Antoñín, si tiene la oportunidad de jugar, no lo pondrá nada fácil.