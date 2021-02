La principal vena del Málaga CF es su primer equipo y, por ello, el administrador judicial se preocupa y ocupa de la planificación deportiva, estando en continuo contacto con Manolo Gaspar. "Lo que está haciendo Manolo es increíble. Convencer sin saber por dónde podemos tirar", destacó Muñoz. El terreno en el que trabajaron los miembros del Área Deportiva blanquiazul fue complicadísimo, pero ahora Muñoz espera que entre los meses de marzo y abril sepan los límites en los que pueden moverse. "El año pasado le dije que había escenarios A, B, C y D, había uno peor: 750.000 para todo el equipo, hasta en ese estaba trabajando".

Aunque la presencia de José María Muñoz en el club no vaya a ser eterna, él tiene en cuenta que no quiere dar ningún paso que perjudique al club. "Solo yo puedo firmar y no estoy haciendo nada que pueda comprometer el futuro. Las operaciones deportivas se están haciendo con muchísimo criterio". Y siguiendo en la línea de los agradecimientos, volvió a mencionar el esfuerzo de Manolo Gaspar y también de Duda en relación a los jugadores de La Academia.

A día de hoy, y con la incidencia de la Covid, todavía es complicado saber el margen y el límite salarial que tendrán en La Cueva malaguista para la próxima campaña, aunque Manolo Gaspar ha dejado claro en varias ocasiones que ya está trabajando en ello. "No lo sabe ningún club, pero estamos trabajando para no tener más sanciones y creo que lo vamos a conseguir, que el límite sea superior. Esperemos no tener otra sorpresa como la del Galatasaray", apuntó el administrador.

Una de las pocas certezas para el próximo curso es que Pellicer siga al frente del Málaga. "Solo estamos pendiente de ver qué limite salarial tenemos para ofrecerle el mejor contrato posible. El trabajo que hizo en verano...No sabéis lo que sufrió con los jugadores del ERE, los que venían y no sabían si se iban a escribir... La pretemporada fue hasta octubre". La renovación será el premio a su enorme "capacidad de gestión".

Por contraposición, sí que hay una operación que es, en palabras de Muñoz, "al 99,9% imposible" de asumir: la compra de Yanis Rahmani. Aunque hay de plazo hasta el mes de mayo, las cifras para adquirir al extremo francoargelino a título definitivo se salen del delicado presupuesto blanquiazul.