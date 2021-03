Experiencia es la palabra que podría definir a Stefan Scepovic, nuevo delantero del Málaga CF hasta, al menos, final de la presente temporada después la lesión de larga duración de Pablo Chavarría. “Ha pasado todo muy rápido. Cuando te llama un club como el Málaga no te lo piensas. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Estaba antes en Belgrado, en mi país, entrenando dos veces al día”, comenzó el atacante serbio con un perfectísimo español.

Y tan rápido, los tiempos y los márgenes de sobra eran conocidos por todos. Ahí, una vez más, sale a relucir la avidez de Manolo Gaspar y el equipo de La Cueva. El director deportivo, justo después de agradecer la buena predisposición de Scepovic, comentó que el jugador “no ha puesto ningún impedimento y ha mostrado las ganas de venir”. Pero en clave futuro, remarcó que “no tiene ningún tipo de cláusula porque no sabemos qué tenemos para el año que viene, no podemos comprometer más contratos que no sabemos si podemos cumplir. Deseo tener un nuevo escenario para seguir ofertando lo mejor posible a los jugadores y que estén contentos”.

En cuanto a su forma de jugar, Stefan -que afirmó no gustarle demasiado hablar de él mismo- analizó que le gusta “ir al espacio, asociarme con los compañeros. Estamos para cumplir lo que diga el míster”.

Después de haber pasado por numerosos países, Scepovic se queda con España. “Cada país te da algo, aprendes cosas. Donde mejor me siento es en España, es como mi país, como Serbia. Es donde mejor he estado. En otros países son experiencias diferentes”, dijo.

Con 31 años casi recién cumplidos, el delantero de Belgrado asegura sentirse “en los mejores años”. “Durante tu carrera vas aprendiendo y da igual cuántos años tenga. Lo voy a dar todo en el campo, voy a ayudar a los compañeros y ojalá que todos juntos hagamos las cosas como hasta ahora”.

También habló de la acogida que ha tenido en el seno de Martiricos y, aunque solo puede contarse por días, no escatima en calificar a la plantilla blanquiazul como “un grupo maravilloso”. “Son muy alegres, con mucha ilusión. Cuando te encuentras algo así, es mucho más fácil. Manolo, el cuerpo técnico, los compañeros… todos me han recibido muy bien. He jugado en el Getafe con varios compañeros que son de aquí, ya venía de conocer el club y la ciudad, todo es muy positivo”.

Por último, Manolo Gaspar quiso poner calma tras la euforia de los últimos buenos resultados en liga. “No cambia nuestro discurso, tenemos que intentar mantener la buena racha, que no es fácil, e intentar conseguir el objetivo que es tener matemáticamente la permanencia en la categoría. Después, si seguimos en dinámica positiva, a disfrutar”.