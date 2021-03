Con una buena racha que anima a plantilla y afición, el Málaga se enfrentará mañana a un duro y directo rival: el CD Tenerife. En la rueda de prensa previa al choque, Sergio Pellicer advirtió que sus jugadores deben estar en alerta. "Desde el cambio de entrenador (el Tenerife) tiene números de playoff. Es un equipo muy sólido a nivel defensivo, no he visto imágenes en las que haya podido encontrar desequilibrios en las transiciones defensa/ataque. Es un equipo que está bien organizado y equilibrado. Es un reto, sobre todo por tratar de conseguir esa tercera victoria consecutiva que nos daría mucho más aire”, analizó el míster.

Volver a sumar de tres sería la mejor de las noticias y el entrenador de Nules es muy consciente de la tranquilidad que lograrían con una victoria. "Nosotros tenemos que pensar en el día a día y en sacar mañana el mejor once. Nos viene una semana en la que vamos a tener que jugar sábado y martes, vamos a ver las circunstancias en las que nos podemos manejar. Tendremos que hilar fino en el contexto de partido, pero mañana si tienen que participar jugadores apercibidos lo harán”.Asimismo, aseguró que otra victoria les daría "mucho aire". "Lo vamos a manejar de la mejor manera posible, pero siempre pensando en conseguir la victoria mañana”.

También es cierto que en las últimas jornadas está habiendo menos lugar para las rotaciones que en meses anteriores, pero el técnico explicó que está algo más maniatado "por las lesiones y sanciones". "Posiblemente sea difícil que podamos seguir repitiendo la alineación. Hay mucho desgaste invisible que no se ve. Estamos yendo al limite del nivel físico y emocional. Para mí no hay un once titular fijo. Ese es el mejor escenario que podemos tener para esta jornada. Cuando veo al doctor después de un entrenamiento me echo a temblar", remarcó.