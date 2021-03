El Málaga CF regresa al horario de tarde-noche en un duelo que a priori podría parecer más sencillo de lo que es. La lección que hay que llevar aprendida desde el primer partido en Segunda División es no subestimar al rival y los de Pellicer hoy se medirán a un Cartagena tocado, pero que pelea con uñas y dientes por no quedar hundido en los puestos de descenso. Además de la necesidad de los murcianos por salir de la parte baja de la clasificación, el plantel costasoleño tendrá que lidiar con varias bajas de gran relevancia, sobre todo las de Escassi y Joaquín Muñoz, dos de los grandes nombres en clave blanquiazul de las últimas semanas. El paleño, aunque con buen pronóstico en la recta final de la semana, no ha logrado recuperarse al 100% del leve esguince de rodilla que sufrió tras el choque ante el Tenerife del pasado domingo. En el caso de Joaquín, más allá de unas molestias que ha ido solventando con el pasar de los días, la pasada jornada vio la quinta amarilla y cumplirá sanción en el enfrentamiento de hoy.

En este último mes, esta habrá sido una de las convocatorias más complicadas para el míster de Nules. Como a finales de 2020, Pellicer ha tenido que volver al encaje de bolillos para conformar una expedición equilibrada. En total serán 24 jugadores, 14 con ficha profesional y 10 miembros de La Academia, donde además del regreso de Ramón Enríquez tras lesión, destaca la presencia de Mini, Kevin y Miguel de la Osa, algo menos habituales en los planes del primer equipo.

Y aunque su protagonismo es algo menor, esta semana tampoco estará disponible Orlando Sá. El caso del portugués tiene alrededor un halo extraño: lleva dos semanas sin entrenar con el equipo, aunque con permiso del club para ausentarse. Según Radio MarcaMálaga, el luso habría abandonado unos días la capital de la Costa del Sol en busca de una segunda opinión médica que solucione sus dolores. Misma estrategia seguida hace unos días por Hicham.

Con las sensibles ausencias de Escassi y Joaquín Muñoz, es probable que Pellicer se vea obligado a realizar algún cambio de esquema para no perder eficacia y repartir mejor las tareas entre el centro del campo y las últimas líneas de campo, ya que al menos -tocando madera- la defensa sigue bien cubierta y casi al completo, a la espera que David Lombán dé negativo en los próximos test de coronavirus. Para ver el vaso medio lleno, estas modificaciones pueden jugar a favor de los malaguistas, incrementando el factor sorpresa sobre la planificación del Cartagena para este encuentro.

En cuanto al rival, los blanquiazules tendrán que tener todas las alarmas encendidas. A la necesidad de puntuar hay que sumar el olfato goleador de un viejo conocido de la categoría: Rubén Castro. El delantero es el máximo goleador de su equipo con 13 dianas, casi la mitad de todos los tantos anotados por el conjunto que dirige Luis Carrión (30).

Partido a partido

Aunque Pellicer piensa jornada a jornada y, con lo que tiene, no cree que haya rotaciones, el equipo no olvida que en cuestión de 72 horas tiene un nuevo y complicado compromiso ante al Almería. Partido que se perderá un jugador fijo en el once como Yanis Rahmani, que por contrato no puede jugar ante el equipo del que es propiedad.

Sin pausa, pero con conciencia, el próximo carrusel de partidos del Málaga CF es vital para llegar a los ansiados 50 puntos. A día de hoy, «solo» tres victorias separan al equipo de esta cifra mágica.