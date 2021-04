Sergio Pellicer lo tiene claro, hasta que no esté certificada la permanencia no quiere ningún tipo de confianzas. Y para dejar casi atado ese objetivo será muy importante ganar este domingo al Albacete, en un partido que va a ser "tremendamente duro y creo poco vistoso". La victoria dejaría al Málaga con 48 puntos y a partir de ahí ya pensar en cotas mayores. Pero antes no, para evitar lo que sufrieron otros equipos el curso pasado. "El año pasado vimos que a algunos equipos su prepotencia en la victoria les hizo bajar de categoría", señaló el míster de Nules.

El Albacete, colista. "Los puntos del rival no van en función del nivel competitivo que está mostrando. En el minuto 91 iban ganando en Girona y en dos minutos perdieron el partido. Eso genera estrés emocional. Nos va a plantear un partido de juego directo, de ir al límite y de segunda jugada. Intentan jugar en campo contrario como nosotros, con un fútbol muy directo e intenso. Han mejorado la presión en bloque alto. Este club hace dos temporadas, junto al Málaga, estaba jugando el play off y varios jugadores siguen en su actual plantilla. Hay que estar muy atentos a acciones posteriores tras pérdida. Mañana será un partido tremendamente duro y creo que poco vistoso. En cada metro se va a jugar a un nivel de alto voltaje. Focalizamos sobre todo en nosotros, en poner la misma ambición y jugar al límite. Los tres puntos nos haría casi tocar el objetivo y después intentar luchar por todo".

Bajas. "Ismael no ha podido entrenar toda la semana con las molestias de tobillo. Tenemos la baja de Luis Muñoz y Loren va a empezar a competir con el Juvenil. Creo que vamos a recuperar sobre todo a chavales como Mini o Larrubia, pero por lo demás estamos igual. Josua aún está en ese proceso de recuperación. Orlando ha empezado a entrenar de manera individual para ver si la semana que viene puede tener esa alta competitiva".

Objetivos. "Vamos a pensar en el partido siguiente. Luchar, luchar y luchar, que es lo que estamos haciendo, sin renunciar absolutamente a nada. Estamos centrados y muy preparados. Vamos a enfrentarnos a rivales que se están jugando muchísimo. Lo difícil es mantener un equilibrio entre la derrota y las victorias, el año pasado vimos que a algunos equipos su prepotencia en la victoria les hizo bajar de categoría".

Partido duro. "Nosotros queremos seguir con esa dinámica positiva de intensidad, agresividad y de mejora en aspectos defensivos. Mañana va a ser un partido tremendamente duro y creo poco vistoso porque cada balón se va a disputar a un nivel de intensidad brutal. Tenemos que hacernos fuertes en el centro del campo y tener paciencia para manejar el contexto del partido".

Afición. "Vamos a intentar conseguir los tres puntos que para nosotros son tremendamente importantes para conseguir el objetivo y de luchar por todo. Al grupo lo veo con mucha hambre, con mucha ilusión. Ojalá en las últimas jornadas pudiera estar la afición con nosotros. El 80% de estos jugadores no han podido comprobar ese estado de efervescencia de la afición y yo creo que nos daría un plus. Hay que ser conscientes y seguir en alerta, no sabemos cómo va a ir la situación y cada día cambia, pero sería un broche a la temporada brutal. Que la afición pudiera comprobar la entrega de este grupo de jugadores".

Nueva normativa. "Tenemos que estar en alerta. Un brote va a penalizar a cualquier equipo. Tenemos que tener responsabilidad, puede ocurrirle a cualquiera. Todo lo que sea sumar cuanto antes nos va a dar muchísima más tranquilidad. Tocamos madera. Este año nos ha pasado de todo. Lo más importante ha sido el colectivo. Nos hemos sabido recomponer ante cualquier adversidad. En estas últimas jornadas estamos todos en el filo de la navaja y tenemos ese colchón de puntos para tener ambición. Tenemos que estar muy en alerta cada semana".