Sergio Pellicer habló tras el encuentro en Cornellá y destacó que su equipo dio una "buena imagen" a pesar del resultado ante el líder de LaLiga SmartBank. El míster de Nules lamentó esos "pequeños detalles" que penalizaron a un Málaga que plantó cara a todo un Espanyol. Además de analizar lo que ocurrió en el césped también tuvo tiempo para hablar de su renovación: "Es un tema que tenemos que hablar esta semana, se aclarará. No quiero distracciones".

Análisis del partido. "Somos muy resultadistas, antes del 2-0 teníamos el partido controlado. El único debe es el segundo gol, se podría haber visto otro partido. Esto te penaliza contra este tipo de equipos. La pena que me da es que creo que damos buena imagen y no se ve reflejado por el resultado. Tenemos que resetear y pensar en el próximo fin de semana para conseguir una victoria para conseguir matemáticamente el objetivo. Es muy importante terminar bien".

Renovación. "Es un tema que tenemos que hablar esta semana, se aclarará. No quiero distracciones, tenemos que focalizarnos porque nos queda una victoria y lo que quiero es ganar los cinco partidos. Es muy importante terminar bien de cara a la temporada siguiente".

Polémica arbitral. "Tenemos experiencia ya este año de tantas situaciones que se han dado, normalmente todas las acciones no las veo. Puedes opinar de ciertas cosas que luego te arrepientes. Cuando las vea opinaré. Es muy difícil el trabajo de los árbitros. El aficionado tiene una visión privilegiada para opinar".

Rival. "Envidia sana de un equipo que el año pasado descendió y que por hacer bien las cosas va a volver a Primera División. Me quedo con que se lo hemos puesto tremendamente complicado. Es un sabor agridulce porque nos penalizan demasiado ciertos aspectos que trabajamos muchísimo, pequeños detalles. Debemos seguir trabajando y mejorando. No pudo reprochar nada el equipo, no buscamos excusas".