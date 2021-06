Pablo Chavarría ya es malaguista a todos los efectos y hasta junio de 2023. Después del anuncio oficial del club, también se publicaron a través de los canales de la entidad las primeras declaraciones del argentino. "Estoy muy contento por seguir aquí porque desde el primer momento mostraron confianza en mí cuando me lesioné. A pesar de no haber podido estar los últimos partidos en el campo, espero poder volver pronto. Llevo la mitad de mi recuperación, así que ya queda menos”, comentó.

En cuanto a su recuperación, destacó que mañana cumple tres meses y que ya empezará con carreras. "Esperemos poder seguir trabajando así, en el gimnasio con la fuerza. Gracias a todo el cuerpo médico vengo de la mejor manera y hay que continuar. Me voy a quedar aquí todo el mes de junio y la primera semana de julio me iré a algún lado, pero siempre siguiendo los trabajos de fuerza que tengo que hacer, que no se pueden dejar”, explicó.

Además, aseguró que pese a la celeridad en los movimientos, ha tenido tiempo de charlar con el que será su técnico, José Alberto López. "Pude hablar con él desde el primer momento que llegó. Se nota que tiene muchas ganas, es un míster que lo hacía muy bien en el Mirandés y así jugaba su equipo. Estoy con mucha ansia de poder trabajar con él desde el primer día”.

De cara al próximo curso, se marca el objetivo de mejorar los números que se lograron en la 19/20. "Hay que felicitar a todo el mundo porque se hizo de una manera muy buena con 18 fichas. Esperemos tener alguna ficha más y luego ver los objetivos grupales para tratar de cumplirlos, que es lo principal para el club y para la afición”.