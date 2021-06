Como cada temporada, un tercio de los rivales con los que se tendrá que ver las caras el Málaga CF en LaLiga SmartBank cambia con respecto al curso anterior. Los tres que bajan desde Primera y los cuatro afortunados que consiguen subir desde la categoría de bronce serán las novedades en una Segunda que se antoja un curso más dura, igualada y apasionante. A falta de conocer si es el Girona o el Rayo Vallecano el que se queda en la división de plata -el otro regresará a la elite-, ya se saben los otros 21 equipos que compondrán la tabla, con Eibar, Valladolid, Huesca -descendidos-, Amorebieta, Ibiza, Burgos y Real Sociedad B -ascendidos- como nuevos compañeros de camino de los blanquiazules.

Eibar

El Eibar regresa a Segunda tras siete temporadas en la máxima categoría del fútbol español. A base de trabajo sobre el césped y buena gestión en los despachos, el humilde equipo vasco consiguió mantenerse entre los mejores. En su primera campaña en LaLiga Santander bajó en el campo, pero el descenso administrativo del Elche le mantuvo en Primera. Ahora, tras siete años viviendo un sueño, regresa a una división que conoce a la perfección. A buen seguro, los azulgranas convertirán de nuevo Ipurúa en un estadio del que será difícil sacar puntos y serán uno de los candidatos a estar en la zona alta.

Valladolid

El Real Valladolid consumó su descenso en la última jornada frente a un Atlético de Madrid que se convertía en campeón de Liga y de esa manera regresa a LaLiga SmartBank. Los pucelanos consiguieron su último ascenso en la campaña 2017-18 en el play off con Sergio González en el banquillo y con el mismo entrenador regresan a Segunda tres campañas después. Por presupuesto e historia, serán candidatos al ascenso desde el inicio, pero como el resto, se lo deberá ganar sobre el terreno de juego. Ronaldo, el exjugador galáctico del Real Madrid y ahora presidente de los blanquivioletas, ha sido muy cuestionado por su gestión en esta última etapa. El ascenso parece una obligación para ellos.

Huesca

El nuevo equipo ascensor del fútbol español. Dos ascensos y dos descensos consecutivos. De momento, no ha sido capaz de mantenerse más de una temporada desde su debut en Primera en la temporada 2017-18. En este pasado curso parecían desahuciados desde el principio, pero la llegada de Pacheta al banquillo les revitalizó y cerca estuvieron de obrar el milagro. De nuevo en Segunda, volverán a hacer de El Alcoraz un feudo inexpugnable para volver a estar dentro de un año en la máxima categoría.

Amorebieta

Jugarán por primera vez en el fútbol profesional. Se rumoreó incluso con la posibilidad de que no pudieran asumir el ascenso, pero finalmente estarán en LaLiga SmartBank. Eso sí, no podrán jugar en Irrutxe, su estadio habitual, y deberán buscar una alternativa cercana que cumpla con los requisitos de la patronal. Lograron el ascenso dando la sorpresa ante un Badajoz que actuaba como anfitrión en el play off de ascenso. Será la primera vez que se enfrente al Málaga CF.

Ibiza

El proyecto del Ibiza por fin alcanza la Segunda División. Otro equipo que se estrena en la categoría de plata. Los ibicencos, con Kellyan -cedido por el Málaga- en sus filas, consiguieron el ascenso tras derrotar en la final del play off al UCAM Murcia de Rafa de Vicente con un penalti que causó cierta polémica. Será la primera vez que el cuadro balear visite La Rosaleda para medirse al Málaga.

Burgos

Un histórico que regresa al fútbol profesional tras deshacerse en la última eliminatoria del filial del Athletic Club de Bilbao. Este equipo con experiencia en Primera tuvo que cortar su actividad por problemas económicos y en la campaña 1994-95 salió de nuevo a competir en la categoría más baja del fútbol castellanoleonés. Tras años de duro trabajo, ha conseguido al ascenso a la categoría de plata. Nunca se ha enfrentado al Málaga CF, pero sí al extinto CD Málaga -por última vez en la temporada 1981-82-.

Real Sociedad B

Será el único filial presenta LaLiga SmartBank 2021-22. El equipo dirigido por el exjugador del Real Madrid y la selección española Xabi Alonso logró el ascenso tras imponerse en la última ronda al Algeciras de Salva Ballesta. Será el único equipo de los 22 que no pueda aspirar al ascenso por tener al primer equipo donostiarra en la categoría superior.