Al Juvenil División de Honor del Málaga CF le toca rematar la faena en Bilbao (18.00 horas). Los de Nacho Pérez no pudieron tener un mejor estreno en esta Copa de Campeones al vencer en el encuentro de ida en la Costa del Sol por 2-0 con un doblete exprés de Roberto. Ahora, los blanquiazules deberán defender este resultado para lograr la clasificación para la Final Four del torneo. El resultado del encuentro de ida es magnífico para los malaguistas. Han viajado hasta tierras vascas con una renta de dos goles y manteniendo la portería a cero, algo muy importante en este tipo de eliminatorias. Los goles de Roberto -minuto 66 y 68- han dejado al juvenil blanquiazul en una posición privilegiada para meterse entre los cuatro mejores campeones de todo el país.

«De ilusión vamos a tope. Tenemos muchas ganas de llegar allí y de disputar ese partido en una ciudad deportiva impresionante como es Lezama. Vamos a intentar hacer un buen partido para pasar de ronda. No nos podemos confiar, es una buena renta, pero no podemos confiarnos. Ellos no han perdido este año y se han impuesto en muchos encuentros con goleada. Ellos tienen en casa mucha confianza y vamos a intentar romper esa imbatibilidad», dijo Nacho Pérez, técnico del cuadro de La Academia, antes de partir el jueves hasta Bilbao. Si el conjunto malagueño consigue superar esta ronda alcanzarán la Final Four, que se jugará en formato de semifinales y final a partido único en una sede aún por determinar.